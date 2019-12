Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regie-Debüt am Aalto-Theater

Sabine Hartmannshenn feiert ihr Regie-Debüt in Essen. Aufmerksamkeit konnte sie zuletzt mit Inszenierungen an der Deutschen Oper am Rhein („Lohengrin“, „Phaedra“) sowie mit der Strauß’ Operette „Die Fledermaus“ am Deutschen Nationaltheater Weimar erregen.

Die Léhar-Operette „Land des Lächelns“ hat am 7. Dezember, 19 Uhr, im Aalto-Theater Premiere. Termine/Tickets: Tel. 0201-8122-200 u. www.theater-essen.de