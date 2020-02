Ratte im Brotregal: Discounter in Essen kurzzeitig dicht

Essen. Ein Nagetier im Brotregal eines Discounters in Essen-Freisenbruch hat die Hygiene-Kontrolle auf den Plan gerufen. Handyvideo verbreitet sich.

Wegen offenkundiger Hygiene-Mängel musste ein Discounter im Essener Osten in dieser Woche einen Tag lang vorübergehend schließen. Kunden hatten ein Nagetier im Brot-Regal entdeckt, es mit dem Handy gefilmt und das Ganze ins Internet gestellt. Das Video ist nach wenigen Tagen bereits mehr als 400.000 Mal abgerufen worden. Bei dem Tier handelt es sich offenbar um eine junge Ratte.

Weitere Kontrollen werden folgen

Betroffen ist der Netto-Markt in Freisenbruch. Nach Hinweisen von Bürgern rückte sofort das Veterinäramt der Stadt Essen am Dienstag aus und ordnete eine komplette Reinigung an. Eine Fachfirma für Schädlingsbekämpfung säuberte das komplette Ladenlokal, es wurde dafür ausgeräumt.

Am Mittwoch ist der Markt erstmals wieder geöffnet worden – aber erst nach einer weiteren Kontrolle seitens der Stadt. „Wir werden weitere Prüfungen vornehmen“, kündigt Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling an.

Der betroffene Netto-Markt in Freisenbruch. Foto: Martin Spletter

Bereits in der vergangenen Woche hatte es - auch ohne Handyfilme im Internet - eine Beschwerde von Bürgern gegeben, auf die die Hygiene-Kontrolleure der Stadt sofort reagierten mit einer ersten Säuberung, die offenbar nicht ausreichte.

Eine Anfrage unserer Redaktion an die Netto-Zentrale im bayerischen Maxhütte blieb am Mittwochvormittag noch unbeantwortet.