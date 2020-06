Randalierer schlägt Polizisten und wird abgeführt

Die Polizei wurde zu einem Einsatz an der Wüstenhöferstraße in Borbeck geführt.

Essen. In Borbeck hat ein Mann in der Wohnung seiner Bekannten randaliert. Als die Polizei eingriff, schlug der Randalierer zu.

Ein offenbar alkoholisierter Mann hat am Dienstag in einer Wohnung an der Wüstenhöferstraße im Stadtteil Borbeck einen Polizisten angegriffen. Seine Bekannte, die in der Wohnung zu Hause ist, hatte die Polizei verständigt, weil er randaliert und offenbar auch die Frau bedroht hatte.

Die Polizisten fesselten den Randalierer

Die Polizei kam, doch der Mann weigerte sich, die Wohnung seiner Bekannten zu verlassen. Die Polizisten führten ihn ab, der Mann versuchte, die Polizisten zu schlagen. Daraufhin brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Er kam ins Gewahrsam.