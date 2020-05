In der Nähe von Haus Scheppen hat es am Donnerstagabend einen schweren Rad-Unfall gegeben. Das von uns benutzte Symbolbild zeigt nicht den Unfallort.

Verkehr Radler (38) in Essen schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Essen Der Radler verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Gefährt, krachte vor eine Wand. Das geschah in der Nähe des Baldeneysees

Ein Radfahrer (38) schwebt nach einem Unfall im Essener Süden in Lebensgefahr. Das meldet die Essener Polizei am Freitagmorgen. Der Radler verunglückte am Donnerstagabend im Stadtteil Fischlaken in der Nähe des Motorradtreffs Haus Scheppen. An der Kreuzung Pörtingsiepen / Margrefstraße verlor er offenbar die Kontrolle über sein Rad und krachte vor eine Hauswand. Der Radler wurde notärztlich versorgt und kam ins Krankenhaus.

Über die Unfall-Ursache ist bislang noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.