Pummeliger Jugendlicher schlägt Kind (11) in Essen zu Boden

Essen. Ein jugendlicher Räuber hat ein joggendes Kind mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt. Zusammen mit einem Komplizen erbeutete er ein paar Euro.

Nach einem brutalen Überfall auf einen Elfjährigen in Essen-Fulerum fahndet die Polizei nach zwei Jugendlichen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hat ein kräftiger und pummeliger Jugendlicher den joggenden Jungen am Dienstag gegen 14.30 Uhr an der Fulerumer Straße in Höhe des Haupteingangs zum Südwestfriedhof, an der sich auch eine Fußgängerampel befindet, mit einem Faustschlag zu Boden gebracht. Zusammen mit einem Komplizen raubte er einen einstelligen Eurobetrag.

Das verletzte Kind wurde noch am Tatort rettungsdienstlich versorgt und dann in ein Krankenhaus transportiert. Nach Zeugenaussagen soll der Angreifer eine dunkelblonde kahlrasierte Frisur tragen, 16 bis 18 Jahre alt und größer als 1,70 Meter sein. Bekleidet war der akzentfrei Deutsch sprechende Räuber mit einer Bluejeans und einer hellbraunen Lederjacke.

Die Ermittlungsgruppe Jugend hofft auf Hinweise

Sein Komplize soll etwa 16 Jahre alt und kleiner als der Schläger sein. Auch er war hellhäutig und hat schwarze nach oben gegelte Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Stepp- oder Daunenjacke. Bei der Tat hatte er zudem einen schwarzen runden Rucksack/Schultasche dabei.

Die Ermittlungsgruppe Jugend hat den Fall übernommen und sucht nach Zeugen. Möglicherweise haben Passanten oder Autofahrer Beobachtungen gemacht oder Schüler erkennen aufgrund der Beschreibung die noch unbekannten feigen Räuber wieder. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

