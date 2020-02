Polizei: Unbekannte drohen Essener Schulen und fordern Geld

Essen. Bei Essener Schulen sind am Morgen Drohschreiben eingegangen. Unbekannte fordern Geld. Die Polizei beruhigt: „Keine ernstzunehmende Bedrohung“

Unbekannte haben am Dienstagmorgen (11. Februar) mehrere Schulen in Essen und Mülheim bedroht und Geld verlangt. Eine beunruhigend klingende Lage, doch die Essener Polizei beruhigt: Sie gehe nicht von einer ernstzunehmenden Bedrohung aus, heißt es in einer am späten Vormittag verbreiteten Pressemitteilung.

Wie die Polizei mitteilt, sollen Dienstagmorgen an mehreren Schulen Schreiben eingegangen sein. Darin drohen Unbekannte und fordern im Gegenzug Geld. Nach Informationen dieser Zeitung sollen die Schreiben per E-Mail eingegangen sein. Darin drohen die unbekannter Verfasser offenbar mit einem Säureanschlag, falls nicht bis zu einer bestimmten Uhrzeit Geld gezahlt werde.

Dem Vernehmen nach sollen in Essen drei Schulen das Ziel der anonymen Drohschreiben sein, darunter das Alfried-Krupp-Gymnasium und das Erich-Brost-Berufskolleg. In Mülheim sind das Gymnasium Heißen und die Luisenschule betroffen.

Die Polizei habe sofort die Ermittlungen aufgenommen, heißt es. Nach bisherigem Sachstand sei von keiner ernsthaften Bedrohung auszugehen. Die Einsatzleitstelle in Essen habe Beamte zu den betroffenen Schulen geschickt, die dort mit den Schulleitungen die weiteren Maßnahmen absprechen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen.