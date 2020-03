Zu einem Einbruch in Essen-Bredeney wurde die Polizei am Samstag, 7. März, gerufen.

Blaulicht Polizei: Mutmaßliche Einbrecher fliehen in Essen-Bredeney

Essen. Drei mutmaßliche Einbrecher, die in ein Haus in Essen-Bredeney eingedrungen waren, befinden sich auf der Flucht. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Einen Einbruch vermeldet die Polizei aus Essen-Bredeney: Drei mutmaßliche Einbrecher hätten sich am Samstagabend, 7. März, gegen 22.50 Uhr Zutritt zu einem leerstehenden Haus auf der Hunsrückstraße verschafft.

Eine Zeugin sei mit ihrem Hund spazieren gegangen, als ihr in einer Einfahrt des Hauses drei Männer aufgefallen seien, die sich augenscheinlich vor ihr versteckt hätten. Als sie die Unbekannten angesprochen habe, hätten sich die mit Sturmhauben maskierten Männer zu ihr umgedreht, seien mit schwarzen Taschen in den Händen einige Meter zu einem geparkten Auto gerannt und mit diesem in Richtung Meckenstocker Höfe geflüchtet.

Die Zeugin habe umgehend die Polizei gerufen. Mehrere Streifenwagen sowie ein angeforderter Hubschrauber hätten nach dem Fluchtfahrzeug gefahndet. Zeitgleich hätten weitere Beamte das Wohnhaus durchsucht und eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt.

Fahndung der Polizei verlief erfolglos

In mehreren Räumen seien Schranktüren und Schubladen geöffnet gewesen, Gegenstände wären auf dem Fußboden verteilt gewesen. Die Kriminalpolizei habe dann Spuren im und um das Haus gesichert. Die Fahndung sei erfolglos verlaufen.

Die männlichen Personen seien etwa 170 bis 175 cm groß gewesen, hätten alle dunkle Bekleidung getragen. Einer der Männer habe eine kräftigere Statur. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu den drei mutmaßlichen Einbrechern geben können, die mit schwarzen Taschen über die Hunsrückstraße flüchteten, oder weitere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können.

Hinweise unter der 0201/829-0.