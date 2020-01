Die Polizei fahndet nach einem Räuber, der eine Bäckerei in Essen-Karnap überfallen hat.

Essen. Unbekannter hat bei Überfall auf eine Bäckerei in Karnap eine dreistellige Summe erbeutet. Die Polizei warnt vor dem Mann und hofft auf Hinweise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Essen warnt nach Überfall vor bewaffnetem Räuber

Ein unbekannter Räuber hat am Freitagmittag eine Bäckerei in Essen-Karnap überfallen. Der Kriminelle bedrohte eine Verkäuferin mit einer Schusswaffe und flüchtete mit Bargeld in vermutlich dreistelliger Höhe. Die Polizei hofft auf Hinweise, warnt aber auch davor, den Mann anzusprechen: Er sei immer noch bewaffnet.

Wie die Polizei berichtete, hatte der Täter das Geschäft an der Ahnewinkelstraße um kurz nach 14 Uhr betreten. Er flüchtete in Richtung Gelsenkirchen und ließ eine schockierte Bäckereimitarbeiterin zurück, die von Rettungskräften versorgt werden musste. Über Stadtgrenzen hinweg fahndete die Polizei nach dem Täter. Bottroper und Gelsenkirchener Streifenteams unterstützten die Maßnahmen, im Stadtteil waren zahlreiche Streifenwagen unterwegs.

Der Räuber soll Mitte 30 sein, hat ein deutsches Aussehen, ist zirka 1,70 Meter groß und trug bei der Tat eine schwarze Jacke sowie eine dunkelgraue Stoffmütze. Zudem hat er einen Drei-Tage-Bart. Zeugen, die den Mann sehen oder Hinweise geben können, sollten sich direkt über den Notruf „110“ bei der Polizei melden.