Polizei Essen vollstreckt zwei Haftbefehle bei Rocker-Party

„Guter Sound, Cocktails, was Gutes auf die Gabel und nicht zuletzt ein paar heiße Mädels“ haben die Essener Bandidos für dieses Wochenende versprochen. Doch in ihrer Einladung für die alljährliche Tabledance-Party am Samstag im „Prenses Palace“ am Westendhof hatten die Rocker eins vergessen: Die Polizei, die auch in diesem Jahr ihren fast schon traditionellen Auftritt hatte.

Überraschend war der nicht: Schon in den vergangenen Jahren ließen die Ordnungshüter keinen Zweifel daran, dass sie demonstrativ ein Auge auf das Beisammensein der „Bandidos“ mit mehreren hundert Gästen haben. Überall herumgesprochen hatte sich das offenbar dennoch nicht: Denn bei den von einer Hundertschaft unterstützten Kontrollen von rund 350 Partygängern stießen die Beamten auf zwei vermutlich völlig ahnungslose Zeitgenossen, die von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurden.

Dazu kamen drei Verstöße gegen das Waffengesetz. Ein Elektroschocker, ein Schlagring und ein Teleskopschlagstock wurden sichergestellt. Zwei Mal wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes geschrieben, berichtete Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Sonntag. Ansonsten sei die Veranstaltung ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen.

Dabei gab es auch schon turbulentere Tage sogar mit blutigen Rivalitäten, die im Vereinsheim an der Wüstenhöferstraße in Bochold sogar in Schießereien gipfelten. Den eigenen Machtanspruch zu demonstrieren, haben die Rocker inzwischen weitestgehend drangegeben. Wild, so scheint’s, sind allenfalls noch die Partys. (j.m.)