Polizei Essen sucht vermutlich verletzten E-Scooter-Fahrer

Die Polizei in Essen beschäftigt ein seltsamer Fall. Sie sucht einen möglicherweise verletzten E-Scooter-Fahrer und Zeugen.

Beamte wurden am 26. Dezember, gegen 3 Uhr nachts, zur Paulinenstraße in Rüttenscheid gerufen. Ein Passant fand dort beim Spaziergang mit seinem Hund einen leicht beschädigten E-Scooter, der am Fahrbahnrand auf einem Seitenstreifen lag. Neben dem Roller sah er Blutspuren, eine Brille und eine Armbanduhr. Deshalb alarmierte er die Polizei, die die Gegenstände mitnahm.

Nun bittet die Polizei den womöglich verletzten Fahrer des Elektrorollers, sich zu melden. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die einen Unfall beobachtet haben und konkretere Angaben machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.