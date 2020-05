Polizei Essen sucht mit Helikopter nach bewaffneten Räubern

Essen. Zwei Männer haben einen Supermarkt in Dellwig überfallen. Trotz Fahndung aus der Luft und mit Hilfe eines Hundes, konnten die Männer fliehen.

Zwei bewaffnete Männer haben am Samstagabend, gegen 20.55 Uhr, die Netto-Filiale an der Levinstraße in Essen-Dellweig ausgeraubt. Das Supermarkt-Personal wollte den Laden schließen und glaubte, die beiden Männer mit Mundschutz seien die letzten Kunden - also baten die Mitarbeiter sie zur Kasse zu kommen und zu zahlen.

Doch stattdessen zog einer der Männer eine Waffe und forderte Geld. Anschließend flohen die Unbekannten mit der Beute. Die zu Hilfe gerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den beiden Männern ein, sowohl ein Hubschrauber als auch ein Diensthund unterstützten die Suche, allerdings erfolglos.

Ein Autofahrer gab kurze Zeit später gegenüber der Polizei an, er habe um kurz nach 21 Uhr zwei schwarz gekleidete Männer in Richtung Kanal rennen sehen.

Beschreibung der Täter

Der erste Täter ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Jacke (vermutlich Wellensteyn). Der zweite Unbekannte war sehr schlank und etwa 10 Zentimeter kleiner, er trug eine dunkle Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Er hatte einen südländischen Akzent und klang recht jung. Beide Männer hatten ihre Kapuzen über den Kopf gezogen und trugen einen Einmal-Mundschutz.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder möglicherweise die beiden Männer bei der Flucht beobachtet haben, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden