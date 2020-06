Polizei Essen sucht mit Fahndungsbildern nach Diebin

Essen. Das Kriminalkommissariats der Essener Polizei veröffentlicht Fotos einer mutmaßlichen Taschendiebin und hofft auf Hinweise.

Bereits am 10. März wurde eine noch unbekannte Frau durch Überwachungskameras beim Diebstahl in einem Geschäft an der Alten Hauptstraße in Burgaltendorf beobachtet. Während eine Kundin Lebensmittel aus einem Backwarenregal nahm, griff die unbekannte Frau in Handtasche der Kundin und machte sich mit dem erbeuteten Portemonnaie davon.

Die Essener Polizei sucht diese Frau. Foto: Foto / Polizei

Mit den beiden Bildern hofft der ermittelnde Beamte des Kriminalkommissariats die noch unbekannte Beschuldigte zu identifizieren. Hinweise bittet die Polizei an die zentrale Rufnummer der Essener Polizei 0201-8290 zu richten.

Mehr Nachrichten aus Essen.