Polizei Essen sucht EC-Karten-Dieb mit einem Fahndungsbild

2020-07-22_Unbekannter Betrüger in Essen am 27.April 2020 -Bild 2-

Essen. Vor rund drei Monaten stahl ein unbekannter Mann einer Frau die EC-Karte. Damit hob er Geld ab. Jetzt sucht die Polizei den Täter mit einem Foto.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt nach einem unbekannten Betrüger. Der Mann hatte am 27. April einer Frau die Geldbörse gestohlen.

Noch am Abend desselben Tages hob er mit der geklauten EC-Karte mehrfach Geld an einem Automaten in Kray ab.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise an die Polizei Essen-Mülheim unter 0201 8290.