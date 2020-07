Polizei Essen stellt Drogen sicher und nimmt Dealer fest

Bei einem Einsatz in Schonnebeck stellten Zivilfahnder der Essener Polizei mehrere Beutel mit Marihuana und Bargeld sicher.

Essen. Anwohnern der Gareisstraße in Essen-Schonnebeck kamen einige Aktivitäten in einem Haus verdächtig vor. Zivilfahnder der Polizei schauten nach.

Nach einem Hinweis von Anwohnern haben Zivilfahnder der Essener Polizei im Stadtteil Schonnebeck einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Mehrere Beutel mit Marihuana wurden sichergestellt, berichtete die Behörde am Mittwoch.

Zeugen waren einige Aktivitäten in einem Haus an der Gareisstraße verdächtig vorgekommen. Fahnder überprüften am Dienstag eine Person, die aus dem Haus kam. Dabei wurden einige Gramm Marihuana entdeckt, die der mutmaßliche Konsument wohl gerade erst erworben hatte.

Als kurz danach der mutmaßliche Dealer auf der Straße erschien, nahmen die Beamten auch ihn genauer unter die Lupe. In seinem Rucksack fanden sich mehrere Beutel mit Marihuana und Bargeld. Der in Essen gemeldete Mann wurde festgenommen Das für Rauschgiftdelikte zuständige Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen übernommen.

Die Essener Staatsanwaltschaft lässt beim Amtsgericht prüfen, ob gegen den Beschuldigten Untersuchungshaft angeordnet wird.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.