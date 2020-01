Polizei Essen schießt am Straßenstrich auf flüchtendes Auto

Polizisten haben am Essener Straßenstrich an der Gladbecker Straße auf ein flüchtendes Fahrzeug geschossen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen wohl niemand. Die Polizei Bochum hat die Ermittlungen übernommen - aus Neutralitätsgründen, wie es in solchen Fällen üblich ist.

Wie Frank Lemanis, Sprecher der Polizei Bochum, am Donnerstag berichtete, seien die genauen Hintergründe noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.45 Uhr im Rahmen von Kontrollen zu dem Zwischenfall gekommen. Ein Autofahrer gab plötzlich Gas, wohl um sich einer Überprüfung zu entziehen. Auf das Fluchtauto, das sich mit „hoher Geschwindigkeit entfernt hat“, sei dann geschossen worden. Was für die Beamten der Auslöser war, zur Dienstwaffe zu greifen, ist Gegenstand der Ermittlungen, so Lemanis.

Am Donnerstagmittag wurde der Straßenstrich an der Bundesstraße 224 zwecks Spurensicherung abgesperrt. Unter anderem suchte die Polizei das Gelände nach Projektilen ab. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.