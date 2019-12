Polizisten haben an Silvester vor allem auch den Essener Bahnhof im Blick. In der Vergangenheit hat es hier auch schon Tumulte zum Jahreswechsel gegeben.

Ausreichend Einsatzkräfte und eine Liste mit Verhaltenstipps: Die Essener Polizei sieht sich für den Jahreswechsel gut vorbereitet.

Polizei Essen ist gerüstet für Silvesternacht und gibt Tipps

Ausufernde Feierlichkeiten, reichlich Alkohol und jede Menge Feuerwerkskörper – für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ist die Silvesternacht immer eine besonders arbeits- und stressreiche Nacht. Im Essener Polizeipräsidium sieht man dem Jahreswechsel dennoch relativ gelassen entgegen. „Die Polizei ist vorbereitet und mit mit zusätzlichem Personal zur Stelle, wenn nötig“, sichert eine Sprecherin zu.

Zuletzt seien die Silvesternächte in Essen vergleichsweise normal abgelaufen. Das bedeutet zwar allerhand voll zu tun für die Polizei, aber eben auch nichts Ungewöhnliches. Damit es nach Möglichkeit so wenig Geschädigte wie möglich gibt, wendet sich die Polizei daher mit Verhaltenstipps an die Bürger:

Nutzen Sie ausschließlich geprüftes Feuerwerk

Werfen Sie keine Feuerwerkskörper oder Böller auf Menschen, in den fließenden Verkehr oder auf Tiere

Lassen Sie Ihr Auto stehen, auch wenn Sie glauben, „nur wenig getrunken“ zu haben oder noch fahrtüchtig zu sein.

Wenn Sie nüchtern sind und im Auto die Rückreise antreten, passen Sie Ihre Fahrweise an die Witterungsbedingungen an

Gehen Sie erkennbaren Konflikten aus dem Weg.

Gefährden Sie sich nicht selbst. Treten Sie z.B. nicht unvermittelt auf die Fahrbahn.

Nehmen Sie nur Wertgegenstände mit, die Sie wirklich brauchen. Langfinger sind auch an Silvester unterwegs!