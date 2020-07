Polizei Essen fahndet mit Phantombild nach Trickbetrügerin

Essen. Eine unbekannte junge Frau erbeutete das Silberbesteck einer Seniorin in Essen-Heidhausen. Die Polizei sucht nach der unbekannten Täterin.

Mit einem Phantombild fahndet die Essener Polizei nach einer Trickbetrügerin, die das Silberbesteck einer Seniorin in Essen-Heidhausen erbeutete.

Wer diese junge Frau erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte die ältere Dame am 24. Juni mehrere Anrufe von Kriminellen erhalten, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie konnten die Seniorin überreden, ihr wertvolles und umfangreiches Silberbesteck in Koffer zu packen und an der Bushaltestelle „Parkstraße“ an der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert an eine unbekannte Frau zu übergeben.

Nach der Übergabe lief die Unbekannte über die Parkstraße in Richtung Waldfriedhof. Möglicherweise stand dort ein Auto bereit, in das sie die vier schweren Koffer einlud, die das Opfer mit seinem Auto zum verabredeten Treffpunkt transportiert hatte.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der abgebildeten Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 zu melden.

