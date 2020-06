Polizei Essen fahndet mit Foto nach Bäckerei-Räuber

Essen. Bewaffneter Unbekannter überfiel eine Bäckerei in Karnap. Deren Angestellte erkannte den Täter Wochen später in einem Supermarkt wieder.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem bewaffneten Räuber, der am 17. Januar eine Bäckerei an der Ahnewinkelstraße in Karnap überfallen haben soll.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, bedrohte der Mann gegen 14.15 Uhr eine Angestellte mit einer Pistole und floh anschließend mit seiner Beute. Nachdem eine Fahndung mit einem Phantombild bislang ohne Ergebnis blieb, erkannte die Verkäuferin den Mann am 19. März als Kunden in einem Supermarkt wieder. Als der Täter sein früheres Opfer erblickte, flüchtete er aus dem Laden.

Die Polizei wertete die Bilder einer Überwachungskamera in dem Geschäft aus, um nun öffentlich nach dem Unbekannten zu fahnden. ,

Wer den abgelichteten Mann erkennt, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 31 wenden.

