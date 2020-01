Drei Polizisten wurden am Sonntagabend in Essen bei einem Einsatz verletzt.

Essen. Nachbarn beschwerten sich wegen einer lauten Party: Der Einsatz endete mit drei verletzten Polizisten. Vier Männer kamen ins Gewahrsam.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Partygäste prügeln Essener Polizisten (28) krankenhausreif

Bei einem Einsatz in der Hammacherstraße im Essener Ostviertel sind am Sonntagabend drei Polizisten verletzt worden, einer von ihnen liegt jetzt dienstunfähig im Krankenhaus.

Die Polizei war gegen 23.23 Uhr gerufen worden, weil sich Nachbarn über Ruhestörung beschwert hatten. In einer Wohnung an der Hammacherstraße, die in der Nähe des Frischezentrums liegt, lief eine Privatparty mit etwa 20 Gästen.

Vier Partygäste kamen ins Polizeigewahrsam

„Der Mieter zeigte sich gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ“, berichtet Polizei-Sprecherin Judith Herold. Die Polizisten forderten Verstärkung an. Im Zuge des Einsatzes kam es zu einer Schlägerei; ein 28-jähriger Polizist wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Beamten (22 und 29 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Vier Partygäste kamen ins Polizeigewahrsam.

Gewerkschaft der Polizei fordert bessere Ausstattung

Erst Mitte November waren bei einem Einsatz im Essener Stadtteil Frohnhausen vier Polizisten verletzt worden, als Eltern die Polizei alarmierten, weil sie sich durch ihren erwachsenen Sohn bedroht fühlten. Die Polizeigewerkschaft GdP forderte daraufhin eine bessere Ausstattung für Polizisten, um die Kräfte bei gefährlichen Einsätzen besser zu schützen. Die Essener Polizei verzeichnet im Schnitt 34 Fälle in der Rubrik „Gewalt gegen Vollzugsbeamte“.