Parken entlang der Fahrradstraße

Die Fahrradstraße verbindet das Südviertel, Holsterhausen und Frohnhausen. Sie führt von der Witteringstraße über die Kahrstraße und die Gemarkenstraße. Weiter geht es über die Menzelstraße, die Kepplerstraße und die Breslauer Straße bis zur Frohnhauser Straße. Über die Mommsenstraße führt die Strecke bis zur Kerkhoffstraße.

Nach Angaben der Verwaltung fallen in Frohnhausen 28 Stellplätze (12,7 %) weg, weitere 26 (10,4 %) in Holsterhausen und 16 (10,2 %) im Südviertel. In Holsterhausen entfallen zudem weitere Stellplätze, auf denen das Parken bislang geduldet wurde. Auf 48 illegalen Stellplätzen wird das Parken legalisiert. Im Südviertel fallen 30 illegale Stellplätze weg, auf 61 wird das Parken erlaubt.