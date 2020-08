Ouzo-Dieb schubst Zeugen in Essen vor einen Müllcontainer

Essen. Ein renitenter Ladendieb hat in Holsterhausen einen Supermarktmitarbeiter (23) verletzt. Seine Beute, eine Flasche Schnaps, ging zu Bruch.

Ein erwischter Ladendieb hat einen Mitarbeiter eines Supermarktes in Essen-Holsterhausen vor einen Müllcontainer geschubst. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte eine Mitarbeiterin am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr beobachtet, wie der Unbekannte in dem Laden an der Schederhofstraße eine Flasche Ouzo einsteckte und verschwinden wollte. Der Kollege der Frau stellte sich dem Dieb in den Weg. Doch der Mann schlug nach ihm, so dass der 23-Jährige gegen einen Müllcontainer fiel und benommen zu Boden sank.

Der Langfinger flüchtete ohne Beute - die Glasflasche war während des Gerangels zu Boden gefallen und zerbrochen. Ein zu Hilfe gerufener Rettungswagen versorgte den Supermarktangestellten und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können. Dieser soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und eher hager sein. Er hat graue Haare, die er in Form eines Pottschnitts trug und außerdem einen leichten Bart. Bekleidet war er mit einer braunen Hose, einem leuchtend grünen Poloshirt, einer schwarzen Bomberjacke und grauen Schuhen.

Hinweise nimmt das KK 31 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

