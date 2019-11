Gerhard Lexius hat bereits als Student an der Uni Köln Tennis gespielt, später in einem Mülheimer Club: „Und dann haben sie mir einen Tennisplatz an der Westpreußenstraße vor die Haustür gebaut“, sagt der 84-Jährige. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn tatsächlich hat er an der Schüppe und auf dem Dach mit angepackt, damit aus der brach liegenden Schrebergartenanlage der Heisinger Tennisclub wird. Der feiert jetzt sein 50-jähriges Bestehen, und die Tennisspieler blicken auf ihre Historie, in der die Mitgliederzahl (383) aktuell so hoch ist wie nie – in Zeiten, da zahlreiche Vereine um Mitstreiter ringen oder gar Plätze schließen.

Essen Tennisclub Heisingen feiert 50. Geburtstag Der Tennisclub Heisingen befindet sich an der Westpreußenstraße 50 auf dem Gelände, das inzwischen dem Verein gehört. Seinen 50. Geburtstag feierten rund 200 Mitglieder in der Tennishalle, die in den Vereinsfarben Grün-Weiß geschmückt und für zwei Wochen gesperrt wurde. Es gratulierte auch Bürgermeister Rudolf Jelinek. Die öffentliche Clubgaststätte „Heibreak“ öffnet für Mitglieder und Nichtmitglieder. Auch die Hallenzeiten (täglich 8 bis 22 Uhr) werden – nach Verfügbarkeit – an Nichtmitglieder vergeben. Das Training der Kinder übernimmt der ehemalige Davis-Cup- und Bundesligaspieler Milko Petkov: sportliche Ambitionen, Turniere und Meisterschafts-Teilnamen nicht ausgeschlossen. Weitere Informationen: http://www.tc-heisingen.de/start/

In Heisingen galt es 1969 mit den sieben Gründungsmitgliedern des „Sportclubs Ruhrhaue“ zunächst, überhaupt Plätze auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Pachtgrundstück zu schaffen, das sie als Geröllfläche auf abschüssiger Ebene vorfanden. Als Gerhard Lexius zwei Jahre später zu ihnen stieß, „gab es bereits vier Plätze, zwei Holzhäuschen, oben die Toiletten und den Blick auf den Baldeneysee“, erinnert er sich an den Start und an Pläne, zu denen Schwimmbad und Turnriege zählten. Da die Verantwortlichen aber mit ihrem Privatvermögen hafteten, hätten sich diese beiden Vorhaben rasch zerschlagen.

2003 stand der Heisinger Verein am Scheideweg

Eine Geburtstagsfeier in den Vereinsfarben grün-weiß: Bürgermeister Rudolf Jelinek (3. v.li.) gratuliert den Mitgliedern Werner Füllhase, Karsten Thomas, Jörg Drees, Frank Giesing und Carsten Schmalhaus. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Schnell gewachsen ist damals die Zahl der Mitglieder, bereits 1973 ersetzte ein neues Clubhaus das zuvor errichtete Provisorium und 1977 folgte die Halle und ein Jahr später die Umbenennung in den Tennisclub Heisingen (THC). „Geblieben ist ein enormes Gemeinschaftsgefühl“, sagt Gerhard Lexius über seinen Verein, dessen Vorsitzender er viele Jahre gewesen ist. Und der auch ganz schwierige Zeiten kenne, in denen der Club 2003 durchaus am Scheideweg gestanden habe.

Grund waren Schulden in sechsstelliger Höhe, die etwa aus teuren Einkäufen von Leistungsspielern resultierten. „Die sind mitunter aus England eingeflogen worden“, blickt der 84-Jährige zurück auf eine Zeit, in der sie sich wieder einmal entschlossen, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln – und nicht ahnen konnten, dass viel mehr auf sie zukommt als sie ohnehin befürchtetet hatten. Es folgten Sparmaßnahmen, sie schuldeten Kredite um, statt auf teure Spieler setzten sie auf eine junge Mannschaft, mit der sie ihre Situation in den Griff bekamen.

Inzwischen sind rund 380.000 Euro investiert worden

2015 war der Club nicht nur entschuldet: „Wir haben seitdem bis heute sogar rund 380.000 Euro in unsere Anlage investiert“, sagt der heutige Vorsitzende Karsten Thomas (57). Sie haben etwa die Terrasse ihrer Vereinsgaststätte Heibraek erweitert, einen Spielplatz errichtet und den Parkplatz erneuert. Den Erfolg führt er auf das Umdenken zurück, das seitdem erfolgte: „Wir haben unseren Verein als Familienclub und nicht Leistungsträger im Fokus.“ Zudem hätten sie Werbung an den Schulen gemacht und bieten im Sommer ihre Tenniscamps an – eine soziale Komponente, die ihnen wichtig sei.

Seit 2014 ist Karsten Thomas erster Vorsitzender des Tennisclubs Heisingen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nun aber hätten sie mit Blick auf die Mitgliederzahlen ihre Obergrenze so gut wie erreicht, Plätze und Halle seien so gut ausgelastet, dass der Riesenbetrieb mitunter eine logistische Herausforderung sei, diese zu belegen, beschreibt er durchaus zufrieden auch darüber, dass die Sportart das Elitäre längst abgelegt hat. Beziehungen und Bürgschaften brauche niemand mehr, um einzutreten. In seiner Kindheit, in der er noch auf der Schrebergartenfläche spielte, als unterhalb die Bergleute auf der Zeche Carl Funke arbeiteten, waren genau das die Voraussetzungen. Heute schüttelt Karsten Thomas schmunzelnd den Kopf darüber, dass er der Vorsitzende des Clubs ist, bei dem ihm einst als Kind das Mitspielen nicht möglich gewesen sei.

Tennis ist bis ins hohe Alter möglich

Auf dem Platz stand Gerhard Lexius bis 2018 beim Tennisclub Heisingen, Mitglied ist er seit 48 Jahren. Foto: Foto / HO

Aktuell stimme die Mischung, und die Familienstrategie führe dazu, dass die Mitglieder zwischen fünf und 89-Jahre alt seien und dass jede Altersgruppe mit einer Mannschaft vertreten sei. Es gibt zehn Teams mit Erwachsenen und ebenso viele mit Kindern, denn unter den rund 380 Mitgliedern sind etwa 140 Mädchen und Jungen. Da der Tennissport bis ins hohe Alter möglich sei, stehen ebenso die älteren Mitglieder mit 70 oder 80 Jahren auf dem Platz, sagt Carsten Schmalhaus (47), der selbst bis zu seinem Studium Handball beim Tusem spielte, 2014 über seinen Nachwuchs zum Tennisclub kam und 2016 dessen Geschäftsführer wurde.

Gerhard Lexius gehört nun zum Aufsichtsrat des Heisinger Tennisclubs, den Schläger hat er inzwischen aus der Hand gelegt. Im Vorjahr habe er schweren Herzens mit dem Tennissport aufhören müssen, sagt er und blickt auf die Anlage, die er einst mit aufgebaut hat: „Wenn ich das hier sehe, möchte ich am liebsten wieder auf den Platz.“