Gymnasium Essen-Überruhr verabschiedet seine Schulleiterin

„Mit G8 habe ich hier angefangen, mit G9 höre ich wieder auf“, sagt Gabriele von Heymann. Die 65-Jährige hat am Freitag, 31. Januar, ihren letzten Tag als Schulleiterin des Gymnasiums Essen-Überruhr, kurz GEÜ. Einst begrüßte sie am Mädchen-Gymnasiums Putins Frau, in Überruhr gab es für die scheidende Schulleiterin jetzt einen Flashmob.

14 Jahre lang war das Gymnasium Überruhr der Arbeitsplatz von Gabriele von Heymann. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Bis zuletzt hat sie die Fächer Russisch und Französisch unterrichtet. Überhaupt ist sie äußerst sprachbegabt: Neben Englisch und Latein kann sie Polnisch und Spanisch. Autodidaktisch bringt sie sich gerade Portugiesisch bei. Da steht die Welt offen, oder? „Eigentlich schon. Als Rentnerin wollte ich auch immer viel reisen. Doch in Zeiten des Klimaschutzes ist das nicht so angesagt“, sagt sie beim Abschiedsbesuch.

Zum Gymnasium zählen 1020 Schüler und rund 100 Lehrer

In ihrem Büro des derzeit etwa 1020 Schüler und rund 100 Lehrer zählenden Gymnasiums an der Langenberger Straße hat sie bereits vieles gepackt in den vergangenen Tagen. Auch ihre letzte Unterrichtsstunde hat die langjährige Pädagogin schon abgehalten. Und am Ende keine Hausaufgaben gegeben. Leicht fällt ihr der Abschied nach rund 40 Jahren als Lehrerin nicht. „Aber den Pausengong werde ich nicht vermissen.“ Den täglichen Umgang mit den Schülern und Kollegen hingegen schon.

Von Heymann freut sich auf ausgiebige Lesestunden und Zeit zum Musikhören. In ihren Bücher- und CD-Regalen ginge es „ostophil“ zu, wie sie sagt. Ihre Liebe zu Russland verleugnet sie nicht. „Mein Großvater hat sie früh in mir geweckt“, erzählt sie. Er habe ihr die Literaturklassiker aus dem damals noch hinter dem Eisernen Vorhang liegenden Riesenreich in die Hand gedrückt.

40 Reisen haben die Schulleiterin nach Russland geführt

Essen Schulleiter-Nachfolge noch nicht bekannt Wer als Schulleiterin am Gymnasium Essen Überruhr (GEÜ) an der Langbenberger Straße auf Gabriele von Heymann folgt, ist noch nicht bekannt. Die Ganztagsschule setzt auf die Dalton-Pädagogik. Der Unterricht bringt eine andere Organisation des schulischen Lernalltags mit sich. Ein Teil der Unterrichtszeit aller Fächer besteht aus selbstständiger Lernplanarbeit. Das Konzept soll die Selbstständigkeit der Mädchen und Jungen fördern. Eigenverantwortung beim Lernen steht im Vordergrund. Das GEÜ ist seit 1994 mitarbeitende und seit 2009 offiziell anerkannte Unesco-Projektschule.

Dostojewski, Tolstoi und Turgenew stehen nun wieder oben auf der Leseliste. „Die Brüder Karamasow“ hat sie sich vorgenommen und fügt gleich hinzu: „Was ich mache, mache ich gründlich.“ Im Falle der Bücher bedeute dies, dass sie sich alle Werke eines Schriftstellers vornimmt. „Das habe ich vor Jahren bei Milan Kundera auch so gehalten.“ Der habe neben seinem viel gefeierten Werk „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ nach ihrem Geschmack „auch eine Menge Schlechtes“ verfasst.

„Russisch hat mein ganzes Leben bestimmt“, ist sich von Heymann sicher. In Borbeck begrüßte sie einst Putins Frau an der Schule. 40 Reisen haben von Heymann nach Russland geführt, etliche davon waren Austauschtreffen mit ihren Schülern. Schon als Heranwachsende in Engelskirchen im Bergischen Land hatte sie sich in die weite Welt geträumt, jede Gelegenheit für Ausflüge in ihren Geburtsort Köln genutzt. Sie studierte dann Russisch, Französisch, Philosophie und Pädagogik auf Lehramt.

Vor 14 Jahren kam sie ans Gymnasium Überruhr

Trotz rheinischer Wurzeln, den Karneval mag sie nicht. So irrt, wer glaubt, dass die frischgebackene Pensionärin jetzt erstmal jeck feiert. In ihrem Haus in Stadtwald will sie die tollen Tage in Ruhe mit Ehemann Winfried verbringen, ebenfalls Pädagoge im Ruhestand. Da kann sie Rückschau halten, auf all das, was sie am GEÜ bewirkt hat.

Das ist eine Menge: Als von Heymann vor 14 Jahren an diesem Gymnasium anfing, kam sie mit dem Kopf voller Ideen von der Alfred-Krupp-Schule, die sie von 2003 bis 2006 stellvertretend leitete. „Vorher war ich von 1999 am Mädchen-Gymnasium in Borbeck.“ Das GEÜ erlebte unter ihrer Regie große Umbrüche. Allem voran stand der Um- und Neubau von 2009 bis 2012.

60-Minuten-Stunden und das Lernkonzept nach Dalton

Schulleiterin Gabriele von Heymann verlässt das Gymnasium Überruhr. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Mit dem Schuljahr 2010/2011 wurde das GEÜ zur gebundenen Ganztagsschule, 2015/16 wurden die 60-Minuten-Stunden und das Lernkonzept nach Dalton eingeführt. Da steht Eigenverantwortlichkeit im Vordergrund. Eine Idee, die der Pädagogin gut gefällt. „Unsere Kinder und Jugendlichen verändern sich ständig“, erklärt sie. „Als Pädagoge muss man eine Menge bewegen, um dem gerecht zu werden.“

Das Schönste nach der langen Zeit, sei der Dank der Schüler und Kollegen. Den Riesen-Flashmob in der letzten Woche ihr zu Ehren wird sie nicht vergessen. „Das war umwerfend. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt sie. Alle Schüler seien wie in einer Welle zugleich aus der Hocke aufgesprungen und hätten ihr zugewinkt. „Zum Glück wurde das gefilmt.“

Rückkehr von acht zu neun Schuljahren

Bei aller Wehmut ist Gabriele von Heymann froh, gerade jetzt zu gehen: Mit der Rückkehr von acht zu wieder neun Schuljahren am Gymnasium wurde sie eines nicht los: „Das Gefühl, zehn Jahre für nichts gearbeitet zu haben.“ Doch wer die vielen glücklichen und in diesen Tagen auch traurigen Mädchen und Jungen in der Schule an der Langenberger Straße erlebt, kann das nicht bestätigen.