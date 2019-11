Der Funke Treff findet in der Zentrale der Funke Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz in Essen statt. Bei der vierten Auflage des Netzwerktreffs für Essen und das Ruhrgebiet am Dienstag (26.11.) im Fokus: die geplante Bewerbung für Olympia 2032 an Rhein und Ruhr.

Essen. Olympia an Rhein und Ruhr anno 2032? In seiner vierten Auflage beschäftigt sich der Funke-Treff mit dieser Idee. Alle Infos hier im Liveticker.

Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? So läuft der FUNKE-Treff zum Thema

Olympia an Rhein und Ruhr? Geht es nach Michael Mronz, wird das 2032 Realität. Der Sportmanager ist am Dienstag zu Gast in der Zentrale der FUNKE Mediengruppe in Essen. Am Abend wird er in seinem Vortrag vor zahlreichen Gästen über seine Pläne berichten, wie er mit der "Initiative Rhein Ruhr City 2032" die Sommerspiele in die Region holen will.

„Der große Vorteil der Region ist, dass 90 Prozent der für die Spiele notwendigen Sportstätten bereits bestehen“, sagte der Sportmanager bei einer Podiumsdiskussion in Köln. Welche Argumente er außerdem vorträgt, erfahren Sie in unserem Liveticker vom mittlerweile vierten FUNKE-Treff. Bei diesem handelt es sich um einen Netzwerktreff für Essen und das Ruhrgebiet.

Der vierte FUNKE-Treff: Alle Infos direkt aus dem Medienhaus am Jakob-Funke-Platz 1:

17.51 Uhr: "Olympia 2032 ist die ganz große Chance, dass das Ruhrgebiet und die Region die Stärke im Sport, Kultur und Wirtschaft darstellen kann. Im Moment ist es nur eine privatwirtschaftliche Initiative. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und sind gut gerüstet für die Bewerbung", sagt Horst Melzer, viermal als Schwimmtrainer bei Olympischen Spielen.

17.22 Uhr: Für den vierten FUNKE-Treff ist alles angerichtet:

Der Eingangsbereich der Funke-Zentrale am späten Nachmittag. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

17.20 Uhr: Angesprochen auf die Olympischen Spiele 2032 sagte Gina Lückenkemper vor dem FUNKE-Treff: "Wir wollen Olympia, weil durch Olympische Spiele in Deutschland alle aktiven Sportlerinnen und Sportler sowie die nachfolgenden Sportler-Generationen profitieren werden."

Gina Lückenkemper, Vize-Europameisterin über 100 Meter. Foto: dpa

17.14 Uhr: Willkommen bei unserem Ticker aus der Zentrale der FUNKE Mediengruppe.