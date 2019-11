Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffnungszeiten des Steeler Weihnachtsmarktes

Der 43. Steeler Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum 5. Januar (Neujahrsmarkt) auf dem Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz und öffnet montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr. Am Totensonntag, 24. November, gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten, 18 bis 21 Uhr, und kein Bühnenprogramm.

Beim verkaufsoffenen Sonntag, 1. Dezember, öffnen die Geschäfte in der Steeler City in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Geschlossen bleibt der Weihnachtsmarkt am 24., 25., 26., und 31. Dezember sowie am 1. Januar 2020.