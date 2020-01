OB-Wahl: Essener Grünen zwischen Scherben und Zuversicht

Begleitet zu den Klängen des Liedes „Beds are burning“ – gesungen von seinem Sohn Taran (im Original von der Band Midnight Oil) – schreitet Mehrdad Mostofizadeh durch den Saal bis zur Bühne. Was offensichtlich an den Einmarsch eines Boxers in den Ring erinnern soll, ist zwar vergleichsweise lahm, bringt den Auftritt des OB-Kandidaten der Essener Grünen aber nur für einen kurzen Augenblick ins Wanken.

Obwohl Mostofizadeh „eigentlich keinen Wahlkampf machen wollte“, wie er zwischendurch sagt, stimmt er seine Parteifreunde und die Gäste der anderen Parteien in der Lichtburg doch sehr zielsicher auf seine Agenda für das Kommunalwahljahr 2020 ein. „Klimaschutz durch Verkehrswende“ lautet das Mantra, das die Essener Grünen an diesem Sonntag an die oberste Stelle ihres Neujahrsempfangs in dem altehrwürdigen Kino stellen.

Der Tag beginnt für die Essener Grünen mit Scherben

Dabei beginnt der Tag zunächst erstmal mit einem Scherbenhaufen. In das Foyer der Lichtburg drängen sich so viele Grüne, dass die jungen Damen, die Bio-Säfte und Mineralwasser auf Tabletts durch die Menge balancieren, so ihre liebe Mühe haben, ohne Unfälle durch die Reihen zu kommen. So ganz gelingt es ihnen das dann eben auch nicht. „Scherben bringen Glück“, deutet Parteimitglied Anna-Lena Winkler das Malheur, und macht deutlich in welche Richtung dieser Tag und das ganze Jahr gehen soll.

Optimismus, Zuversicht, Selbstbewusstsein – so lässt sich der Dreiklang beschreiben, der aus jedem Gespräch und jeder Rede herauszuhören ist. Es ist die Stunde der Öko-Partei, die vom Ergebnis der Europawahl im vergangenen Jahr (22,8 %) immer noch beflügelt zu sein scheint. So macht auch Mostofizadeh klar, dass er einiges vorhat, wenn er im Herbst zu Essens neuem OB gewählt werden sollte.

Fahrradwege in Essen zulasten des Autoverkehrs

Mehr und bessere Radwege soll die Stadt bekommen. Dass der Neu- und Ausbau von Fahrradwegen vor allem zulasten des Autoverkehrs gehen würde, ist für die Grünen gar ein willkommener Nebeneffekt. Daran lässt der Applaus für Mostofizadehs Fahrrad-Rede und der große Zuspruch für die Initiative Rad-Entscheid im Saal keinen Zweifel. Wie eine solche Verkehrswende zu finanzieren wäre, weiß der Landtagsabgeordnete auch: „Das Land zahlt 80 Prozent der Ausgaben, man braucht nur Planer und Stadtgestalter, um die Fördermittel abrufen zu können.“

Bei aller Emotionalität, die hier und da in Mostofizadeh Klimaschutz-Rede mal aufflammt, seinen dringendsten Appell formuliert er zum Schluss: „Alle demokratischen Parteien sollen einen fairen und anständigen Wahlkampf führen.“

Das grüne Wahlkampfjahr, es hat begonnen. Mit einigen Scherben und viel Zuversicht.