St.-Vincenz-Krankenhaus in Essen-Stoppenberg wird vergrößert

Seit 1886 ist das St.-Vincenz-Krankenhaus für die Stoppenberger Bürger die erste Anlaufstelle, wenn es um akut auftretende gesundheitliche Beschwerden aller Art geht. Doch das wird sich in diesem Jahrzehnt ändern: Mit dem Neubau der Klinik im Essener Norden, den der Träger Contilia anstelle des Marienhospitals errichten wird, wird das St. Vincenz Geschichte.

„Das wird aber erst 2025 der Fall sein“, sagt Katharina Landorff, Sprecherin des Vincenz-Krankenhauses. Bis dahin passiert einiges in der Klinik, die nach dem Abriss des alten Marienhospitals insgesamt drei Kliniken für die Zeit des Neubaus übernehmen wird. „Das sind die Klinik für Urologie und Neurologie, die Klinik für Hämatologie und internistische Onkologie und die Klink für Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie“, so Landorff weiter.

Alte Villa war ein Isolierungshaus für Tuberkulosepatienten

Um diese Abteilungen im St. Vincenz unterzubringen, braucht es Platz. Dafür wird gerade die alte Villa auf dem Krankenhausgelände abgerissen. Das Haus von 1918 war bis Mitte der 1980er Jahre im stationären Betrieb, zunächst als Isolierungshaus für Tuberkulosekranke, später als Extra-Station für die Bergleute. „Als das neue Bettenhaus mit drei Stationen 1989 in Betrieb genommen wurde, wurde die alte Villa nicht mehr benötigt“, so Katharina Landorff. Zuletzt waren hier das Archiv und das Lager untergebracht.

Andreas Daxberger, Projektleiter bei der Contilia, steht vor der alten Villa des St.-Vincenz-Krankenhauses, die jetzt abgerissen wird. Die frei werdende Fläche wird für die Bauarbeiten benötigt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nun sei der Abriss nötig, um Baufreiheit zu schaffen, ergänzt Andreas Daxberger, Projektleiter bei der Contilia. Denn das Vincenz-Krankenhaus wird zunächst einmal baulich aufgerüstet: Es erhält nicht nur einen neuen dritten Operationssaal sondern auch ein MRT, eine endoskopische Funktionsdiagnostik sowie eine urologische Funktionseinheit.

Zentrale Notaufnahme wird modernisiert

„Außerdem wird die zentrale Notaufnahme modernisiert, wird es mehr Überwachungsbetten geben und auch die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte kommt zu uns“, so Katharina Landorff. Dafür investiert die Contilia als Träger des Hauses mehrere Millionen Euro.

Mit der Fertigstellung des neuen Krankenhauses in Altenessen in voraussichtlich fünfeinhalb Jahren werden dann alle Abteilungen im neuen Haus zusammengefasst. Geplant ist dann, im St.-Vincenz-Krankenhaus ein fachärztliches Zentrum zu implementieren. Auch eine Tagespflege und eine Kurzzeitpflege seien angedacht, genauso wie eine ambulante Krankenpflege und eine ambulante Rehabilitation. Ganz genau will man sich noch nicht festlegen, doch „wir können uns vieles vorstellen“, so Andreas Daxberger.

Feuerwehr bleibt auch nach 2025 in Stoppenberg

Fest steht bereits, dass die Feuerwehr mit ihren Krankenwagen in Stoppenberg bleibt. „Denn wir wollen, dass die schnelle Versorgung der Stoppenberger auch weiterhin gewährleistet ist.“ Trotzdem bedeutet der Wegfall der alten Klinik weitere Wege für Patienten und Angehörige. Dafür müsste langfristig auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut werden. Kurzfristig soll es mit der temporären Erweiterung des St.-Vincenz-Krankenhauses mehr Parkplätze geben. Die sind auch nötig, wenn neben den fünf Fachabteilungen noch drei weitere hinzukommen. Geplant ist das übrigens für Ende Juni 2020. Dann soll der Abriss des Marienhospitals in Altenessen beginnen.