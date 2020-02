Der Spindelmannpark in Altenessen-Süd soll für 500.000 Euro umgestaltet werden. Das hat die Bezirksvertretung V bei ihrer letzten Sitzung abgenickt. Doch die Aufwertung gefällt nicht allen Anwohnern. Einige behaupten, dass mit der Neugestaltung ein gut funktionierender Park zerstört werde.

Der kleine Park, ein ehemaliger Friedhof, ist ein grünes Kleinod, eine Ruhezone für die Menschen, die an der nah gelegenen Gladbecker Straße leben. Hier treffen sich Hundehalter und Yogagruppen, wird gejoggt und gewalkt, sitzen an lauschigen Sommerabenden die Nachbarn zusammen und beobachten Thai-Chi-Gruppen, die in Zeitlupe ihre Entspannungsübungen zelebrieren. So zumindest beschreiben es die Bürger, die den Park regelmäßig besuchen.

Ein alter Baumbestand, dazwischen große Rasenflächen und Büsche, unter denen noch der ein oder andere verwitterte Grabstein hervorlugt – der kleine Park bietet nichts Spektakuläres, sondern „einfach nur Idylle mitten im dicht besiedelten Altenessen“, sagt Susanne Demmer, die in unmittelbarere Nähe lebt und den Park intensiv nutzt.

Ganze Rhododendren-Sträucher, die auch als Schallschutz dienen, wurden herausgerissen

Doch mit der Idylle ist es vorbei: So haben in den vergangenen Wochen bereits erste Baum- und Strauchrodungen stattgefunden, die teilweise einem Kahlschlag gleichen. An der Grenze zum Berthold-Beitz-Boulevard wurden ganze Rhododendren-Sträucher, die auch als Schallschutz dienten, herausgerissen. Grabsteine wurden ebenfalls freigeschnitten – „schauen Sie mal, das sieht doch aus, als wenn hier Bomben gefallen wären“, sagt Harald Kaffee, der mindestens drei Mal am Tag seine Runde durch den Park läuft und sich auch während der Sitzung der Bezirksvertretung zu Wort gemeldet hat. „Der Park ist für uns eine echte Oase, die ohne Sinn für uns Bürger nun zerstört wird.“

So soll der Spindelmannpark nach der Umgestaltung aussehen. Foto: Selina Sielaff / funkegrafik nrw

Dass alles seien nötige vorbereitende Maßnahmen für die Umgestaltung, heißt es von Grün und Gruga. Geplant sei ein Spielplatz mit Beachvolleyballfeld, eine Ruhezone mit Liegen, ein zentraler Platz, eine Joggingstrecke, ein Bouleplatz und eine kleine Hundewiese, zählt Mattis Ricken, zuständiger Grünflächenbereichsleiter, die geplanten Aufwertungen auf. Wege sollen erneuert werden, ebenso soll es neue Sichtachsen geben.

Es gab nicht einen einzigen Ortstermin mit den lokalen Politikern

Man halte sich da an die Vorschläge, die bei einer Bürgerbefragung im vergangenen Sommer gesammelt wurden. „Davon haben die meisten nichts gewusst, das wurde auch nicht richtig kommuniziert“, heißt es auch auf Facebook. Dort gibt es wütende Proteste vieler Altenessener, die sich ebenso gegen das „Durchwinken“ der Maßnahme seitens der Bezirksvertretung richten.

„Wie kann es sein, dass es bei so einem für uns wichtigen Projekt nicht mal einen einzigen Ortstermin mit den Bürgern und den Mitgliedern der Bezirksvertretung gibt“, wundert sich auch Susanne Demmer. Und nimmt die Maßnahme auseinander: Spielplätze gebe es genug, „direkt an der Erbslöhstraße ist ein großer, drei weitere Grünflächen gibt es in unmittelbarer Nähe, die müssten einfach nur mal ein bisschen besser ausgestattet werden“. Gejoggt werde auch schon im Park, „da muss man das Rad nicht neu erfinden“.

Essen Park soll für einen größeren Nutzerkreis attraktiv werden Die Umgestaltung des Spindelmannpark ist Bestandteil des Stadtteilprojektes „Starke Quartiere, starke Menschen“. Die errechneten Kosten von 500.000 Euro werden zu 90 Prozent gefördert. Seine Funktion für die stille Erholung stelle zurzeit weitgehend die einzige bedeutende Nutzungsqualität dar, heißt es in der Vorlage der Stadt. Die Bedeutung des Parks sei – gemessen an seiner Größe, an seiner grünen Grundausstattung und an der Vielzahl unterschiedlicher Alters- und Nutzergruppen in der umliegenden Wohnbevölkerung – noch nicht voll entwickelt. Hier gelte es zukünftig, dieses Potenzial für einen größeren Nutzerkreis zu erschließen, so die Experten von Grün und Gruga weiter. .

Ihr Fazit: „Permanent begegnet uns Stadtplanung als Bedrohung. Unsere Einwände finden kein Gehör. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen von der Politik die Nase voll haben.“