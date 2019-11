Vor zehn Jahren fusionierten die evangelischen Kirchengemeinden Altenessen-Süd und -Nord mit der Gemeinde in Karnap – nun ist ein Schritt zurück nicht mehr auszuschließen. Die Karnaper drohen offen mit der Abkoppelung. Anlass ist die aus Sicht vieler Gemeindeglieder undurchsichtige Planung eines künftigen Gemeindezentrums an der Hattramstraße. Die letzte Gemeindeversammlung hätte keine Aufklärung gebracht, sondern im Gegenteil die Fronten verhärtet, berichtet Michael Schwamborn, einfaches Gemeindeglied, aber auch Karnaper SPD-Ratsherr.

Bereits vor sechs Jahren habe er einen Investor gefunden, der sich Gedanken über eine Zukunft von Kirche und Gemeindezentrum an der Hattramstraße gemacht hatte. Er schlug vor, rechts neben der Kirche ein neues Gemeindezentrum zu bauen, auf der andere Seite dagegen Altenwohnungen. „Damals wurde mir mit rechtlichen Schritten gedroht, wenn ich mich in diese Fragen einmische“, erinnert sich der Kommunalpolitiker.

Während er seine Initiative daraufhin ruhen ließ, fanden in den letzten Jahren zahlreiche Gruppen eine Heimat in der Gemeinde. Michael Schwamborn ist noch heute Pfarrerin Anne Bremicker dankbar, dass sie zur Zeiten der Flüchtlingskrise ohne viel Aufhebens insgesamt acht Räume für Sprachkurse zur Verfügung gestellt hat. „Und zwar bis aufs Wochenende täglich“, betont Michael Schwamborn.

An der Hattramstraße gibt es zwei Gemeindezentren. Eins wurde 1972 erbaut mit Saal und Küche und 1989 um einen Anbau ergänzt. Das andere wurde 1913 erbaut. Der Anbau ist von 1980. Hier gibt es u. a. die Altenstube, den Jugendtreff, eine Kleiderkammer und eine Kegelbahn.

Vor einem Jahr wurde dann auf einer Gemeindeversammlung von Pfarrer und Vorsitzenden des Presbyteriums Dirk Matuschek mitgeteilt, dass die Kirche erhalten werden soll und dass sich ein Arbeitskreis mit dem Ziel gebildet habe, „eine Gebäudekonzeption für den Standort Karnap unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen“ zu erstellen. Bis Ende 2019 solle diese Konzeption dem Presbyterium vorgestellt werden.

Als auch ein halbes Jahr nach dieser Ankündigung noch immer keine Einzelheiten bekannt waren, schrieb Thomas Metzner aus Karnap einen Brief an die Gemeindeleitung, der von fast 100 Gemeindegliedern unterzeichnet wurde. „Mit einer gewissen Sorge nehmen wir seit einigen Wochen die ,stille Post’ wahr, die auf beabsichtigte Veränderungen in unserem Gemeindezentrum in Karnap hindeutet“, heißt es darin. Man habe den Eindruck, dass die Veränderungen „unter der Decke“ gehalten werden sollen. Von „Geheimniskrämerei“ war die Rede.

Und diesen Vorwurf erhebt Michael Schwamborn als Sprecher der Unterzeichner nun auch nach der jüngsten Gemeindeversammlung. „Man hat einen Workshop, in dem sich die Gemeindeglieder einbringen möchten, was eine Kirchengemeinde wirklich braucht, kategorisch abgelehnt. Durch unseren Brief hat sich das Presbyterium provoziert gefühlt. Es gebe uns gar nicht, hat man uns gesagt“, berichtet Michael Schwamborn sichtlich erregt. „Dabei war unser Brief doch ein Signal, dass die Gemeinde ernst genommen werden muss.“

Auf der Gemeindeversammlung seien keine Planungen vorgestellt worden, sondern es sei nur auf eine Machbarkeitsstudie hingewiesen worden. Nun befürchten die Karnaper: „Sie kommen erst auf uns zu, wenn alles festgezurrt ist.“

Gemeindeglieder hätten keine unerfüllbaren Wünsche

Dabei hätten die Gemeindeglieder gar keine unerfüllbaren Wünsche. „Wir möchten zwei bis drei funktionale Räume für die Gemeindearbeit und eine Küche für unsere Kochkurse. Dass diese in der umgebauten Kirche stattfinden könnten, kann ich mir nicht vorstellen.“ Eine Kegelbahn, wie sie jetzt vorhanden ist, brauche man dagegen sicherlich nicht. Außerdem bestünde jetzt die große Chance, mit der katholischen Gemeinde ökumenische Projekte zu starten, nachdem diese ihre Kirche am Meersternweg verloren hat und ein teures eigenes Gemeindezentrum erhalten müsse.

Wenn man aber vom Presbyterium so zurückgewiesen würde, dann könnten sich die Karnaper andere Schritte vorstellen. Etwa die Abkoppelung. Michael Schwamborn: „Das hat die Markus-Gemeinde in Mülheim schon gemacht.“

