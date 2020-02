Essen: Förderschule wird durch Kulturprojekt zur Kunstmeile

Essen-Altenessen. Parkschule in Essen-Altenessen nimmt an einer Kulturprojektwoche teil: 16 Künstler aus allen Sparten begleiten die Schüler der Förderschule.

„Meine, Deine, unsere Geschichten!“ lautete das Thema der großen Kulturprojektwoche der Parkschule. 16 Künstler aus den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Malerei, Film, Bildhauerei haben sich mit den insgesamt 255 Kindern der Förderschule auseinandergesetzt und sie professionell begleitet.

Bennis Traum ist es, Gitarre in einer Heavy-Metal-Band zu spielen; Falk dagegen möchte gerne eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker machen. Beide Zehntklässler haben ihre Wünsche nicht nur verbalisiert, sondern in einem Bildhauerprojekt visualisiert: Ihre langen bunten „Traumstäbe“, die wie überdimensionierte Mikadostäbchen wirken, haben die beiden mit Symbolen versehen. „Ich habe auch noch eine Erfolgsleiter hinzugefügt“, sagt der 15-jährige Benni.

Kunst ist ein Bereich, in dem sich die Schüler ernst genommen fühlen

Issa dagegen hat gemeinsam mit seinem Klassenkameraden zu Beethovens Musik gerappt: „Ich werd’ Millionär, das ist gar nicht schwer“, lautet die Zeile, die dem Zwölfjährigen am besten in Erinnerung geblieben ist. Andere Schüler erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten und Sichtweisen in Fotoromanen oder selbsterstellten Lebensbüchern. Außerdem wird getrommelt und getanzt, gemalt und das Ganze auch noch gefilmt.

Ihre Träume und Wünsche haben Benni (15) und Falk (16) (v.l.) auf bunten Kunststäben visualisiert. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Für unsere Schüler ist diese Kulturwoche sicherlich ein Höhepunkt im Schuljahr“, sagt Schulleiterin Birgit Kuth-Widera, „denn Kunst ist ein Bereich, in dem sie sich gleichwertig und ernst genommen fühlen.“ Gerade für die Kinder ihrer Schule sei es wichtig, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, „das gelingt uns mit diesem Projekt auf besondere Art.“ Denn alle machen mit, trauen sich etwas zu und honorieren auch die Leistung ihrer Mitschüler – ob groß oder klein.

Schüler der Parkschule nehmen an der Ruhrtriennale teil

Das war nicht immer so: Als vor acht Jahren zum ersten Mal die Kulturwoche zum Mitmachen die Förderschule in eine Kunstmeile verwandelte, „da mussten wir unseren Schülern beibringen, zu applaudieren statt zu buhen“, erzählt Lehrerin Niki Blaß-Maggaß, die quasi die Kulturbeauftragte der Parkschule ist und von Anfang an die Klassen begleitet hat. Mittlerweile sind die Schüler schon so versiert, dass sie bereits mehrfach an der Jugendtriennale und beim Ensemble Ruhr teilgenommen haben.

Essen Parkschule platzt aus allen Nähten Die Parkschule besuchen 255 Kinder und Jugendliche mit dem Förderbedarf Lernen und soziale und emotionale Entwicklung. Unterrichtet werden die Klassen 1 bis 10 von insgesamt 40 Pädagogen. Es gibt insgesamt 16 Klassen, die Klassenstärke beträgt 13 bis 16 Kinder, das ist hoch für eine Förderschule. Laut der Schulleiterin platzt die Förderschule aus allen Nähten: In diesem Jahr mussten sogar Schüler abgelehnt werden. Die digitale Ausstattung der Förderschule ist mangelhaft: Es gibt weder Wlan noch Computer oder Laptops, von Tablets und Whiteboards ganz zu schweigen. Dabei wäre es besonders für die Förderschüler wichtig, auch in Sachen Medienumgang und -kompetenz geschult zu werden.

Und die Kinder und Jugendlichen, die teilweise aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und in ihrer Entwicklung aus unterschiedlichen Gründen verzögert sind, erobern für sich eine völlig neue Welt: Sie besuchen Museen und Theater, setzen sich mit Künstlern auseinander, lernen klassische Musik und Komponisten kennen und erproben handwerkliche Fertigkeiten aller Art.

Ergebnisse werden an einem Festivaltag präsentiert

Höhepunkt der Woche ist immer die Präsentation zum Schluss, „eigentlich ist das ein richtiger Festivaltag, der uns allen großen Spaß macht“, so Birgit Kuth-Widera. Und der auch bei den Lehrern immer wieder für positive Überraschungen sorgt: „Einer meiner Höhepunkte in diesem Jahr war ein Stummfilm zum Thema Zombies, den die neunte Klasse ganz alleine gemacht hat. Und ich war wieder schwer beeindruckt vom Trommelworkshop: Dabei waren alle Kinder total konzentriert und fokussiert, die sonst schwer zu bändigen sind.“

Dass diese Woche auch weiterhin den Schulalltag belebt, das wünschen sich alle an der Parkschule. Doch die Finanzierung des Kulturagentenprogramms ist seit 2019 Sache der teilnehmenden Schulen: Sie müssen zusammen mit den Kultur-Agenten der Städte Drittmittel beantragen. „Gott sei dank haben wir einen sehr aktiven Verein der Freunde und Förderer der Parkschule. Ohne ihn hätten wir das Kulturprojekt in diesem Jahr nicht stemmen können.“