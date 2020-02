Essen-Westviertel. Anwohner und Akteure planen ein nachbarschaftliches Fest auf dem großen Platz im neu gebauten Univiertel in Essen, um Menschen zusammenzubringen.

Ein bunter Markt soll das neue Univiertel in Essen beleben

Premiere in der grünen Mitte, dem neu gebauten Univiertel nahe der Essener Innenstadt: Mit einem nachbarschaftlichen „Wintermarkt“ wollen verschiedene Akteure und Anwohner aus dem Viertel den Platz vor dem Café Pier 78 beleben.

Wer einmal auf dem großen Platz vor dem Café und der Eisdiele gestanden hat, mit dem Blick zur Uni und der Wasserfläche des neugebauten Stadtviertels, der kann sich gut vorstellen, dass er eine Belebung verträgt. Denn immer noch ist er ein großer Unbekannter für viele Essener. Zwar nutzen die Studenten den großzügigen Durchgang Richtung Innenstadt, aber Spaziergänger verirren sich eher selten dorthin.

Mit dem Fest soll die Anonymität aufgelöst werden

Das möchten nun die vielen Anwohner und Akteure aus dem Viertel ändern: Sie haben sich auf Initiative von Charlotta Jakobs vom Institut für Stadtteilentwicklung, sozialraumorientierte Arbeit und Beratung der Universität Duisburg-Essen zusammengesetzt und einen bunten Markt für geplant. Der soll am Donnerstag, 27. Februar, von 15 bis 19 Uhr den Platz ins Zentrum rücken.

„Die Idee ist entstanden, weil Anwohner des Univiertels Wais Nassery, dem Inhaber des Café Pier 78, gegenüber immer wieder ihr Bedauern darüber äußerten, dass in ihrem Viertel so wenig stattfinde“, erzählt Charlotta Jakobs. Gemeinsam habe man sich dann Ende vergangenen Jahres zusammengesetzt und überlegt – und dann den Plan für ein nachbarschaftliches Treffen entwickelt. Das sei wichtig und notwendig, denn „seit ich mein Café im Herbst 2018 eröffnet habe, stelle ich fest, dass sich die Menschen, die hier leben, einfach nicht kennen. Mit dem Fest möchte ich die Anonymität auflösen“, nennt Wais Nassery seine Motivation.

Die grüne Mitte von oben betrachtet: Im Vordergrund und links sieht man die Zentrale der Funke Mediengruppe, im Hintergrund die Universität. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Jugendamt will mehr über die Wünsche der Anwohner erfahren

Zusammen habe man dann überlegt, wen man noch ins Boot holen könnte. Und dann ging alles ganz schnell: So sind neben den Bewohnern des Nord- und Westviertels und dem Betreiber des Cafés unter anderem noch die beiden Awo-Kitas an der Grillostraße und dem Berliner Platz, das Familienzentrum Helen-Keller, das Stadtteilprojekt Mobilitea, das Jugendamt, das Projekt „Tiegelino“, die Essener Aids-Hilfe, das Flizmobil vom CSE dabei.

Sie alle werden mit ganz unterschiedlichen Ständen und Angeboten wie Speisen und Getränken aus aller Herren Länder, Spiel- und Bastelangeboten und einem Lesezelt für Kinder den Platz in einen bunten Markt verwandeln. Aber es soll nicht nur ein nettes Treffen sein: So nutzt das Jugendamts die Nähe der grünen Mitte zum neuen Bürgerzentrum am Weberplatz und hat einen speziellen Fragebogen entwickelt, mit dem es mehr über die Bedürfnisse und Wünsche der hier lebenden Menschen erfahren möchte. „Vielleicht entwickeln sich daraus auch weitere Impulse für Projekte, die wir dann wiederum auf dem Platz gemeinsam verwirklichen können“, sagt Gabi Wittekopf, Stadtteilmoderatorin im Nordviertel.

Das wäre ganz im Sinn von Wais Nassery. „Der Platz ist richtig schön und bietet einfach ganz viel Möglichkeiten“, sagt der 28-Jährige. Ideen hätte er schon genug. Bislang seien die auch an Grün & Gruga gescheitert, die den Platz und die dazugehörige Rasenfläche pflegen. „Grün & Gruga werden wir auch zu unserem Markt einladen“, sagt Charlotta Jakobs, „vielleicht ergibt sich ja daraus dann eine fruchtbare Zusammenarbeit“.