Essen-Karnap. Unter dem Motto ,,Was ist Heimat“ wird die Karnaper Geschichte gemeinsam mit den Bewohnern eines Altenheimes aufgearbeitet und erlebbar gemacht.

Carnaper Geschichtskreis sammelt Erinnerungen

Ein Stück Heimat – das will der Geschichtskreis Carnap dokumentieren und damit bewahren. Dafür hat er begonnen, sich regelmäßig mit den Bewohnern des evangelischen Altenzentrums an der Lohwiese zu treffen.

Wenn man nicht nur an der bislang erfassten und bekannten Historie eines Stadtteils interessiert ist, sondern auch die kleinen, bunten Geschichten über den Alltag vor 40, 60 oder 80 Jahren erfahren möchte, dann gibt es keinen besseren Rechercheort als ein Seniorenheim. Dort lebt quasi das Gedächtnis des Stadtteils. Das dachte sich auch der Carnaper Geschichtskreis und nahm Verbindung mit dem Altenheim auf.

Den Ehemann im Altenessener Tanzlokal kennengelernt

Hier leben noch viele Zeitzeugen aus Karnap, aber auch aus den benachbarten Stadtteilen Katernberg, Altenessen oder Gelsenkirchen-Horst. So wie Anna Wittmann. 1923 geboren, funktioniert ihr Gedächtnis einwandfrei. Wenn sie mit ihren Erzählungen startet, dann hört sie so schnell nicht mehr auf.

Auf der Zeche Nordstern hat sie als junge Frau Essen für die Bergmänner ausgegeben, „die einfachen Kumpel hatten keine Namen, sondern Nummern, die Steiger dagegen wurden namentlich genannt“, erzählt sie. Ihren Mann, der natürlich unter Tage arbeitete, hat sie jedoch nicht auf der Zeche, sondern in einem Altenessener Tanzlokal kennengelernt, „Homann hieß das“, sagt sie und erzählt, dass ihre erste Liebe im Krieg geblieben ist.

Arbeit gab es in Karnap mehr als genug: Zum Beispiel auf der Zeche Mathias Stinnes (Foto wahrscheinlich aus den 1960er Jahren), die 1972 schloss. Foto: Oliver Müller / Oliver Müller FFS

Krieg, Verlust, Evakuierung, Wiederaufbau – vieles teilen die insgesamt acht Altenheimbewohner miteinander, die zum heutigen Treffen mit dem Geschichtskreis Carnap gekommen sind, um aus ihrem Leben in Essens nördlichstem Stadtteil zu erzählen. Dass andere ihnen interessiert zuhören, lässt sie geradezu aufblühen. Ihren Schatz an Erinnerungen, ob gut oder schlecht, teilen sie gerne.

In Karnap gab es mehr Arbeitsplätze als Einwohner

Karola Buntura weiß noch heute, wie ihre Mutter reagiert hat, als sie erfuhr, dass ihre Tochter aus dem Frankenland in den Ruhrpott zieht: „Was willst du bloß in Essen? Da ist doch nur Dreck, war ihr Einwand“, erzählt die 90-Jährige, „und genauso habe ich es auch erlebt“. Wäsche draußen trocknen, das war an manchen Tagen kaum möglich, Ruß und Schwefel lagen dann wie eine Glocke über Karnap.

Aber davon ließ sich die neu gegründete Familie Buntura nicht abschrecken, denn hier gab es Arbeit. „Sogar mehr Arbeitsplätze als Einwohner“, weiß Reinhold Adam vom Geschichtskreis. In Karnap malochen, im Essener Süden wohnen – das war früher nicht ungewöhnlich.

Elisabeth Ostermann ist Karnaperin durch und durch: In Karnap geboren, hat sie immer hier gelebt und auch gearbeitet: „30 Jahre lang war ich Verkäuferin bei der Metzgerei Ernst“, erzählt die 87-Jährige und schwärmt davon, wie schön und belebt einst die Karnaper Straße war, „eine richtige Prachtstraße“, sagt sie. Gewohnt hat Elisabeth Ostermann gegenüber dem Mathias-Stinnes-Stadion. Sie ist somit auch eine der wenigen, die dort das erste Länderspiel der Frauennationalmannschaft erlebt hat.

Ausstellung besteht aus Fotos, Filmen und Erzählungen

Die vielen kleinen und großen Anekdoten und Erinnerungen wird der Geschichtskreis in den nächsten Monaten akribisch zusammenstellen. „Dafür werde ich die Bewohner noch einmal alleine aufsuchen und ihre Geschichten aufzeichnen“, sagt Bettina von der Höh. Gemeinsam mit alten Fotos und Filmen wird daraus eine ansprechende Ausstellung zum Thema Heimat konzipiert. Dafür muss sich der Geschichtskreis allerdings beeilen: Die ersten Zeitzeugen sind bereits verstorben.