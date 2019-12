Künstlerin aus Essen-Frohnhausen feiert Bühnenjubiläum

Heute singt sie Chansons, Rock, Pop, Jazz, Country oder Blues – als Kind hat sie keine Folge der Hitparade verpasst. „Musik und Gesang gehörten bei uns zu Hause dazu“, erzählt Ulrike Behringer beim Studiobesuch an der Berliner Straße in Essen-Frohnhausen. Die Mutter glaubte fest an sie und ihr Talent.

Mit vier Jahren im Frohnhauser Kindergarten „Schwedenheim“ begeisterte sich das Mädchen für eine Gitarre. Das musikalische Vorbild hieß „Fräulein Untild“ und war Erzieherin. „Als ich zehn war, bekam ich meine erste Gitarre und nahm Unterricht.“ Aus der Verwandtschaft übernahm Ulrike Sauerland, wie sie als Mädchen hieß, 1985 ein Akkordeon. Schnell beherrschte sie das weiße Tasteninstrument, trällerte mutig französische Chansons.

Vor allem Edith Piaf liebte die Autodidaktin, doch sie imitierte auch oft US-Sängerin Liza Minnelli, die 1972 in der Rolle der Sally Bowles im Filmmusical „Cabaret“ Musikgeschichte schrieb. Der von Piaf gesungene Titel „Su le ciel de Paris“ (dt. „Unter dem Himmel von Paris“) öffnete der Frohnhauser Künstlerin mit 21 Jahren erste Karriere-Türen in Essen. „Eine Frau hatte mich auf der Kettwiger Straße singen und spielen gehört und engagierte mich vom Fleck weg.“

In einem französischen Restaurant an der Lindenallee sollte die junge Künstlerin auftreten – als Geburtstagsgeschenk für den Koch. Der sei so gerührt über das Ständchen gewesen, dass er mit Tränen in den Augen aus der Küche in den Gastraum gekommen sei. Ulrike Behringers Honorar betrug 20 Mark und ein Mittagessen. Fortan spielte sie auch mit einer Duett-Partnerin, etwa in der „Casa“ in der Theaterpassage. „Für private Events engagierte man mich meist mit dem Akkordeon.“

1994 erfüllte sich ein Herzenswunsch der damals 30-Jährigen. Sie war eine der zehn Kandidaten der ZDF-Hitparade und belegte mit ihrem live gesungenen Lied „So wie du bist“ den siebten Platz unter dem Künstlernamen Rike Philipp. „Matthias Wiesner, ein Musiker, den ich beim Starlight Express kennengelernt habe, schrieb die Musik. Der Text ist von mir.“ Die Schallplattenproduzent BMG Ariola verlegte den Schlager.

Nur ein Jahr zuvor hatte die Essenerin mit der Essener Schlagersängerin Juliane Werding („Am Tag, als Conny Kramer starb“) den Titel „Nazda“ unter dem Künstlernamen Ulrike Sauerland im Duett gesungen, ebenfalls im Fernsehen. Nach der Melodie des Folk-Songs „Scarborough Fair“ geht es im Text um eine Frau, die aus ihrer Heimat fliehen musste. Wie kam es zu diesem Auftritt? „1993 hat es drei Sendungen einer Castingshow im ZDF gegeben, die Traumjob hieß. Ich konnte mich gegen eine Mitstreiterin durchsetzen. Der Preis war die Produktion eines Duettes mit Juliane Werding.“

Mit einem Gesangsstudium an der Dortmunder „Glen-Buschmann-Jazzakademie“ rundete sie von 2000 bis 2002 ihr musikalisches Wissen ab und trat fortan als Ulrike Behringer auf. „Jazz-Lady“ Silvia Droste war ihre Lehrerin. Musik begleitete die Künstlerin weiter, sie probierte verschiedene Richtungen aus. In ihrem Frohnhauser Gesangsstudio unterrichtet sie zudem seit 19 Jahren Erwachsene, die gern singen und ihre Stimme trainieren wollen.

„Grundsätzlich ist jeder mit einem gesunden Stimmapparat physisch dazu in der Lage, alle möglichen Stimmklänge natürlich zu erzeugen“, sagt die Dozentin. An Schulen hat sie auch schon mit Kinderchören gearbeitet. In vielen Berufsjahren sang die Künstlerin im „Starlight Express-Chor“ in Bochum und hatte eine Musicalhauptrolle in der Königsburg Krefeld.

„Dass es auch Leute in Berlin gibt, die meine Musik mögen, freut mich sehr.“ Und zwei Bücher hat die Essenerin auch schon geschrieben – einen Lyrikband und ein Lehrbuch für Jazz- und Populargesang. Unter dem Titel „Einmal mit alles“ steht Ulrike Behringers 35-jähriges Bühnenjubiläum im kommenden Herbst. Der Namen ist Programm: Sie schöpft aus einem reichen Erfahrungsschatz und bringt bei der Revue im Pott alles zu Gehör: Blues, Country, Schlager, Jazz, Rock und Pop – von allem ist etwas dabei. Zu Hause fühlt sie sich eben an der Ruhr und in vielen Genres. „Hauptsache Musik. Und die muss von Herzen kommen.“