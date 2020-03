Es gibt ein neues nachhaltiges Angebot in der Stadt: Im Second-Hand-Laden „Konsumreform“ im Generationenkulthaus (GeKu-Haus) hat ein „grüner Bereich“ mit plastikfreien und nachhaltigen Produkten eröffnet. Zum Konzept gehören vor allem Produkte, die man in anderen Unverpacktläden nicht findet.

Nadine Thomas kommt eigentlich beruflich aus einem ganz anderen Bereich. Die 44-Jährige arbeitet im Controlling. Doch schon seit einiger Zeit hat sie eine zweite Leidenschaft: „Ich will gesellschaftlich etwas bewegen, für nachhaltige Ideen werben“, so Thomas. Ihre Vision: Durch konkrete Angebote die Hemmschwelle, nachhaltig einzukaufen, senken – wie es eben in einem Unverpacktladen möglich ist.

„Der hungrige Wal“ im Konsumreformshop will Plastikmüll verhindern

Ihren Job für die Selbstständigkeit aufgeben wollte Thomas nicht. Seit eineinhalb Jahren verkaufte sie aber bereits privat im Second-Hand-Bereich des Konsumreform-Shops. Das Trödel-Konzept des Ladens ermöglicht es Privatpersonen und Firmen, Regale oder einzelne Regalböden anzumieten und alle möglichen Gegenstände gebraucht zu verkaufen. So entwickelte Thomas gemeinsam mit Konsumreform-Inhaberin Yvonne Karbach und Shopleiter Dirk Bussler die Idee eines „Ladens im Laden“.

„Der hungrige Wal“ heißt der neu eingerichtete Bereich für unverpackte und nachhaltige Artikel. Hintergrund der Namenswahl: Plastik, das im Meer entsorgt wird, wird nicht selten von Walen gefressen. Weil der Müll ihren Magen füllt, verhungern die Meeressäuger. Plastikvermeidung ist deshalb ein wichtiges Ziel des neuen Angebots.

Statt abfüllbaren Lebensmitteln gibt es Produkte für den nachhaltigen Alltag

Anders, als man es aus dem typischen Unverpacktladen kennt, stehen in den grün-weißen Regalen aber keine Gläser mit abfüllbaren Lebensmitteln. Stattdessen gibt es ein buntes Potpourri aus allen möglichen Produkten, die zu einem nachhaltigen Leben beitragen: Wiederverwendbare Wachstücher, die anstelle von Frischhaltefolie benutzt werden können, Duschmatten, Badeschlappen und Wärmflaschen aus Naturkautschuk, Öko-Rasierklingen. Ins mitgebrachte Gefäß abfüllen kann man sich Spülmittel, Waschmittel oder WC-Reiniger.

Auch das gehört zum Angebot des neuen Unverpacktladens: Allzweckreiniger in kleinen, wiederverwendbaren Glasdösen abgepackt. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

„Ich wollte ein undogmatisches Angebot schaffen“, sagt Thomas. Bei ihrem Konzept gehe es weniger darum, dass jedes einzelne Produkt unverpackt sei, als darum, ein breites Angebot an nachhaltigen Artikeln für den Alltag zu bieten. So sind zum Beispiel viele Produkte in Papier verpackt und es gibt Duschgel in Glasflaschen, die an den Hersteller zurückgeschickt und dann wiederverwendet werden können.

„Kein Dogmatismus“: Einige Artikel haben eine Papierverpackung

„Bei einigen Artikeln ist mir die Transparenz wichtiger als der Anspruch, komplett auf die Verpackung zu verzichten“, erklärt Thomas. So gehört zur Produktpalette zum Beispiel ein plastikfreier Zungenreiniger, in dessen Papierverpackung beschrieben ist, wie und wofür er überhaupt verwendet wird.

Thomas’ kleiner Laden ist nicht das einzige Angebot in der grünen Ecke des Konsumreform-Shops, Einzelhändler aus der Region haben ebenfalls Regale bezogen: Zum Beispiel „Ruhröl“, eine Firma aus Bottrop, die kaltgepresste Bio-Öle verkauft. Außerdem gibt es Honig von einem Essener Imker und nachhaltige Lebensmittel der Moerser Firma „One Million Fruits“. Eine Bochumer Designerin bietet Taschen an, die sie aus Werbebannern und Pflanzkübeln gefertigt hat.

Angebot soll erweitert werden: Gründer oder bestehende Firmen können sich melden

Bei der Eröffnung des Nachhaltigkeitsangebots habe es bereits eine sehr positive Resonanz gegeben, erzählt Konsumreform-Shopleiter Dirk Bussler erfreut. In Zukunft soll das noch sehr begrenzte Angebot erweitert werden. Bussler wendet sich daher an alle, die auch gerne einen nachhaltigen Shop eröffnen würden: „Bei uns können Gründer einen Laden betreiben, ohne ihren Job aufgeben zu müssen.“

Auch bereits bestehende Firmen könnten – selbst wenn ihre Standorte weit entfernt seien – ihre Produkte im Konsumreform-Shop vermarkten: „Die Unternehmen schicken uns ihre Produkte. Wir kümmern uns um Verkauf, Präsentation und Abwicklung“, so Bussler.