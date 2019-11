Neue Arbeit präsentiert ihr Design mitten in Essens City

Essen. Ein Pop-up-Store des gemeinnützigen Trägers eröffnet in der Rathaus-Galerie. Alle Produkte sind gemeinsam mit Langzeitarbeitslosen gefertigt.

Raus aus der Nische, rauf auf den Präsentierteller: Kronenkreuz, das Vorzeigeprojekt der Neue Arbeit der Diakonie, eröffnet am Samstag vor dem 1. Advent einen Pop-up-Store in der Rathaus-Galerie in der Essener Innenstadt. Präsentiert und hoffentlich auch verkauft werden dort handgemachte Design-Produkte der preisgekrönten Neue Arbeit-Marke. Alle Produkte, die zu haben sind, wurden gemeinsam mit langzeitarbeitslosen Menschen gestaltet und gefertigt, die viele der Designobjekte aus Recyclinghölzern oder gespendeten Materialien produziert haben.