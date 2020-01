Essen. Stimmlicher Glanz für den guten Zweck: Benefiz-Konzert „Nessun dorma“ sorgt für Begeisterung in der Essener Philharmonie.

Mit stimmlichem Glanz für den guten Zweck: Die Stiftung Universitätsmedizin Essen hat mit einem weiteren Benefiz-Konzert unter dem Motto „Nessun dorma“ in der Philharmonie für Begeisterung gesorgt. Und setzt sich mit dem Reinerlös für eine kind- und familiengerechte Ausstattung der neuen Kinderklinik ein.

Johannes Klumpp sorgte am Pult des Folkwang Kammerorchesters für die pfiffige Moderation. Foto: p.gwiazda

Dafür gab es wieder ein buntes musikalisches Programm mit beliebten Melodien von Mozart bis Bernstein, in dem auch schon mal Lehárs „Wolgalied“ neben Verdis „Traviata“ stehen durfte. Johannes Klumpp am Pult seines Folkwang Kammerorchesters versuchte in seiner bewährt pfiffigen Moderation erst gar nicht, hochtrabende rote Fäden zu ziehen, wo es letztendlich um Unterhaltung ging – im besten Sinne freilich.

Und zwischendurch Rossini als elefantöser Spitzentanz

Denn schon die Ouvertüre zur „Hochzeit des Figaro“ zum Auftakt unterstrich das enorme Niveau des Ensembles. So blitzsauber, federnd leicht und inspiriert tönt Mozart nicht aus jedem Orchestergraben. Erst recht nicht ein Melton Tuba Quartett. Vier Könner haben sich da zusammengetan, um exzellenten Schabernack vorzuführen – Rossini als elefantösen Spitzentanz oder als brillantes Kabinettstück die Arie der Königin der Nacht: quirlig, biegsam und urkomisch.

Das hohe „h“ im heiß ersehnten „Turandot“-Hit stand wie eine Eins

Beseelt dagegen Ani Ter-Martirosyan, die das Adagio aus Mozarts Klavierkonzert KV 488 einfühlsam, ja tröstlich ausgestaltete. Die beiden Gesangssolisten indes waren die Stars des Abends. Bianca Tognocchi wusste nicht nur mit Puccini zu glänzen, sondern verband als Kunigunde aus „Candide" brillante Koloraturtechnik mit gehöriger Durchschlagskraft. Und Johannes Groß, den man in der Tombola für ein Wohnzimmerkonzert gewinnen konnte, bewies – ob mit Operette oder Verismo – dass er auch mit seinen fast 60 Jahren noch topfit ist und baritonales Fundament mit sicher gestemmten Tenorspitzen verbindet. Das hohe „h" im heiß ersehnten „Turandot"-Hit stand jedenfalls wie eine Eins. Jubel und Standing Ovations.