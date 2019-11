Nazi-Schmierereien in Frintrop beschäftigen Polizei Essen

Nach Hakenkreuz-Schmierereien und Beleidigungen auf einer Hauswand in Essen-Frintrop ermittelt die Polizei. Der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Donnerstag bestätigte, haben Unbekannte ein Mehrfamilienhaus an der Frintroper Straße unter anderem mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Das Gekrakel in weißer Farbe auf einer schieferverkleideten Wand und auf einer Fensterscheibe sei am Mittwochmorgen entdeckt worden.

Die Hintergründe der Sachbeschädigung seien noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (j.m.)