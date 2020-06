Der Notarzt wurde zu dem Motorrad-Unfall in Kray gerufen (Symbolfoto).

Verkehrsunfall Motorradfahrer verletzt sich in Essen bei Sturz schwer

Essen. Im Essener Stadtteil Kray ereignete sich am Samstag ein schwerer Motorradunfall. Die Polizei ermittelt, ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand

Ein Motorradfahrer hat am Samstagnachmittag offenbar die Kontrolle über seine Maschine verloren und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.40 Uhr auf der Rotthauser Straße in Kray. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass der 52-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Der Mann war nach jetzigem Erkenntnisstand mit seiner Enfield 500 aus Richtung Gelsenkirchen unterwegs auf der Rotthauser Straße. Kurz vor dem Haus Nummer 101 soll er plötzlich schlingernd gefahren sein. Er prallte gegen ein parkendes Auto und stürzte auf die Straße.

Da der Mann nur mit einem Motorradhelm gesichert gewesen sei, zog er sich Frakturen und stark blutende Hautverletzungen zu, so die Polizei weiter. Er musste nach einer Behandlung durch den Notarzt vor Ort anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, da der Fahrer unter Alkoholeinfluss das Krad geführt haben soll.