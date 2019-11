Zwei Einzelvertreter schwänzen die Sitzung? Da freuten sich viele still im Saal. Schließlich schrumpfte die ebenso traditionelle wie erschöpfende Haushalts-Debatte des Essener Stadtrates damit um weitere kostbare Minuten. Am Ende dauerte sie fast drei geschlagene Stunden und bescherte nicht nur das Okay zu einem 10.000 Einzelpositionen umfassenden Zahlenwerk, das die städtischen Finanzen der kommenden beide Jahre regelt. Er gab auch eine leise Vorahnung davon, was der Stadt im nächsten Jahr an Wahlkampf bevorsteht.

Denn allen Freundlichkeiten über die „gute und immer faire Zusammenarbeit“ zum Trotz: Die große Ratskoalition von SPD und CDU, die an diesem Nachmittag beide Seiten nahezu wortgleich priesen, sie driftet in der Deutung dessen, was man da politisch zuwege gebracht hat und noch bringen will, langsam aber sicher auseinander. Erkennbar unter anderem daran, dass der christdemokratische Frontmann Jörg Uhlenbruch nicht mit Lob für Oberbürgermeister Thomas Kufen sparte, während sein Gegenüber bei den Genossen, Ingo Vogel, ein ums andere Mal Pfeile auf den OB schoss.

Sanierung der Stadtfinanzen ist nach wie vor Thema Nr. 1

Das lässt sich ganz augenscheinlich verkraften bei einer Kooperation im Stadtparlament, die sich im mittlerweile sechsten Jahr bemüht, möglichst geräuschlos die großen und kleinen Probleme abzuräumen. Die Sanierung der Stadtfinanzen ist dabei nach wie vor Thema Nr. 1 – und dank üppiger Landesmittel, niedrigster Zinsen und erkennbarem Bemühen um Ausgabe-Disziplin bis zum Beweis des Gegenteils gelungen.

Denn wie geplant schreibt die Stadt weiter schwarze Zahlen, wenn auch sehr sehr kleine: Das zweistellige Millionen-Plus, das 2020 (23,7 Millionen) und 2021 (15,9 Millionen) unterm Strich übrig bleibt, macht angesichts eines Haushalts-Volumens von 3,2 Milliarden Euro zwar nur einen Anteil von weit unter einem Prozent aus. Es hat für die seit Jahrzehnten klamme Stadt aber besonderes Gewicht, weil es erstmals ohne die üppigen Mittel aus dem sogenannten NRW-„Stärkungspakt“ zustandekommt.

Nur bei Spielapparaten werden die Steuern erhöht

Vorwahlgeschenke gab es kaum: SPD und CDU hatten sich am Riemen gerissen; hatten – anders als im Vorjahr – zwar minimale Änderungen von knapp acht Millionen Euro für 2020 und 2021 durchgesetzt, aber die Gegenfinanzierung gleich mitgeliefert: unter anderem durch die beschlossene Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielapparate.

Einer höheren Gewerbesteuer, wie sie die Linken forderten, erteilte man genauso eine Abfuhr wie dem von den Grünen geforderten Teilverkauf von RWE-Aktien in einem Netto-Volumen von vier Millionen Euro. Über andere Vorschläge der Grünen könne man reden, hieß es am Rande der Etat-Debatte, für die aktuelle Haushaltsdebatte aber sei es zu spät.

„Gut zugehört und verstanden, aber zu wenig umgesetzt“

Kein Wunder, dass Hiltrud Schmutzler-Jäger von den Grünen die Bilanz der Rats-GroKo als „ermüdend und mutlos“ kritisierte und bei gleicher Gelegenheit auch OB Kufen vorwarf, in den vergangenen Jahren wie versprochen zwar gut zugehört und verstanden, aber zu wenig umgesetzt zu haben.

Von diesem Stoff, aus dem Wahlkämpfe sind, hörte man in der knapp dreistündigen Debatte noch mehr. Schon deshalb, weil die Konstruktion eines Doppelhaushaltes für 2020 und 2021 eine Debatte über die Stadtfinanzen im Kommunalwahl-Jahr erspart. Das war, man ahnt es, pure Absicht.