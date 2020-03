Mieses Wetter: Essen on Ice lockt deutlich weniger Besucher

Das schlechte Wetter in den vergangenen Wochen hat dem Eisspektakel Essen on Ice einen Dämpfer verpasst. Wie die Essen Marketing Gesellschaft am Freitag mitteilte, rechnet sie in diesem Jahr mit rund 70.000 Besuchern. Essen on Ice startete am 17. Januar und endet am Sonntag, 8. März. Aber auch die Wettervorhersagen fürs Wochenende lassen vermuten, dass es an den letzten drei Tagen keinen Besucheransturm mehr gibt.

In den vergangenen fünf Jahren haben deutlich mehr Eislauffreunde auf der Eisfläche in der Innenstadt ihre Runden gedreht. 2019 zählten die Veranstalter 105.000 Besucher, 2018 und 2017 waren es 85.000 Besucher gewesen, 2016 80.000 und 2015 98.000.

Veranstalter von Essen on Ice dennoch zufrieden

Dennoch zeigen sich die Veranstalter EMG und Innogy mit den diesjährigen Besucherzahlen zufrieden. Zumal es viele Regentage zum Teil mit starkem Wind bis hin zu Orkanböen gab. Dass dennoch 70.000 Eislauffans kamen, zeige „dass das Konzept bestehend aus der über 1000 Quadratmeter großen Eisbahn, der größten mobilen Rodelbahn Europas sowie den Eisstockbahnen auch bei der 20. Auflage voll aufgegangen ist“, teilte die EMG mit. Dazu haben auch die Erweiterung der Eisstockbahnen von zwei auf vier beigetragen.

Noch bis Sonntag läuft Essen on Ice:

Auf der Eisbahn gelten täglich folgende Laufzeiten: 10, 12, 14, 16, 18 und 20 Uhr.

Die Rodelbahn hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Gleiche Öffnungszeiten gelten für die Eisstockbahn.

Samstag findet ab 18 Uhr eine Disco on Ice statt.