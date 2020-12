Lehrmaterial-Spende hilft bei der Förderung junger Talente

Essen. Der Serviceclub Round Table 26 unterstützt die Cranachschule bei ihrem Bestreben, allen Kindern einen guten Bildungsstart zu ermöglichen.

Lehrmaterial im Wert von mehreren tausend Euro hat die Cranachschule /Gemeinschaftsgrundschule in Holsterhausen jüngst als Spende von Round Table 26 in Essen erhalten. Dazu zählen Unterlagen und Übungshefte mit herausfordernden Aufgaben für den Deutsch- und Matheunterricht. In der Vergangenheit hatte Round Table bereits Experimentierkästen für den Sachkunde-Unterricht zu Verfügung gestellt.

Lernmittel helfen bei der gezielten Förderung

Der Club, der sich seit Jahren in Projekten für Kinder, Jugendliche und jungen Familien engagiert, will mit der Spende die Arbeit der Schule unterstützen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, jedes Kind mit gezielten Maßnahmen optimal zu fördern. Die Einrichtung hat einen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund - deren Talente zum Beispiel oft erst durch eine gezielte Sprachförderung zutage treten können. Die Schule versucht solche Defizite durch individuelle Angebote an die Kinder zu auszugleichen. Dabei sollen die nun gestifteteten Lernmittel helfen.

Round Table (RT) ist eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung. RT-Mitglieder bilden ein weltweites Netzwerk, das von wechselseitigem Erfahrungsaustausch und gesellschaftlichem Engagement geprägt ist. In beinahe jeder größeren Stadt auf allen Kontinenten gibt es örtliche Clubs. Jeder dieser Tische betreut individuell soziale Projekte. Im Gegensatz zu anderen Service-Clubs steht bei Round Table neben der finanziellen Unterstützung vor allem die aktive Hilfe im Vordergrund. Round Table 26 Essen hat zur Zeit ca. 20 Mitglieder, die sich regelmäßig treffen, austauschen und im Rahmen des Servicegedankens mehrere Projekte fördern. Gemeinsam mit Round Table 191 Essen-Süd organisieren sie zum Beispiel jährlich Konvois mit Weihnachtsgeschenken für Waisenhäuser in Osteuropa.