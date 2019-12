Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ardelhütte bekommt 2020 neue Parkplätze

Die Parkplatzprobleme rund um die Sportanlage Ardelhütte werden seit vielen Jahren beklagt. Seit 2002 drängt die SGS Schönebeck auf eine Lösung. An der Pollstraße ist auf einem Grundstück Platz für 120 Stellplätze, wenn die Zufahrt breit genug ist. Nun besteht berechtigte Hoffnung, dass im Sommer endlich gebaut wird.

Gleichzeitig sucht die Bergbaukolonie einen neuen Festplatz, weil sie ihr gepachtetes Gelände an der Schacht-Kronprinz-Straße in einem Jahr räumen muss. Ob an der Pollstraße noch 300 Quadratmeter frei sind für ein Vereinsheim, soll nun die Stadt prüfen, ohne den Bau der Parkplätze zu verzögern.