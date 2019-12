Lebensberaterin gibt praktische Tipps gegen Weihnachtsstress

Davon träumen Hunderttausende große und kleine Essener: vom idealen Weihnachtsfest mit traumhaft geschmückter Nordmann-Tanne, geschmackvoll ausgewählten Geschenken, verführerischem Drei-Gänge-Menu und Kerzenlichter-Stimmung voller Liebe und Behaglichkeit. Doch die Wirklichkeit beschert oft das exakte Gegenteil: Die Tanne zerrupft, das Geschenk lieblos, der Freund der Tochter schnöselig und Vati hat schon wieder einen in der Krone. Also Frust statt Lust, Zoff statt Seligkeit, kurzum: Feiertage zum Vergessen. Die Essenerin Karin Christoph, Psychologische Beraterin und Fachfrau für Lebensberatung, warnt deshalb eindringlich vor einer überzogenen Erwartungshaltung. Und gibt Tipps, wie sich unnötiger Weihnachtsstress vermeiden lässt.

„Wir sind an Weihnachten viel emotionaler als sonst“, sagt die Beraterin. „Außerdem neigen wir dazu, Weihnachten in unseren Erinnerungen zu verklären.“ Romantische Bilder aus der Kindheit und vorgegaukelte Illusionen der Werbung verdichten sich zu einer Idealvorstellung und zugleich zu einer gigantischen Erwartungshaltung.

Beim Bummel über den Essener Weihnachtsmarkt wirkt Karin Christoph tiefenentspannt, bei der Interviewpause im Café lächelt sie und sagt: „Wir sollten uns fragen, wie realistisch unsere 100-Prozent-Erwartungen wirklich sind.“ Eine Frage, die sie prompt selbst beantwortet. „Wer 100 Prozent im Alltag erwartet, kann nur enttäuscht werden.“ Ihr Tipp: Weg mit dem Perfektionismus-Wahn. „Man findet doch immer ein Haar in der Suppe.“

„Freuen Sie sich, wenn die Kinder zum ersten Mal alleine den Baum aufstellen“

Schlichter Kartoffelsalat an Heiligabend und prickelnder Champagner vorm opulenten Gänsebraten am ersten Feiertag: Gewiss, Rituale und Traditionen halten Familien zusammen. Aber was ist, wenn Patchworkfamilien entstehen oder neue Familienmitglieder hinzukommen? „Vielleicht ist es möglich, alle in die Planung der Feiertage einzubeziehen“, rät die Lebensberaterin. Das reduziere den Stress und fördere den Zusammenhalt. „Die Last, dass alles harmonisch und ideal ablaufen wird, liegt dann nicht nur auf einer Schulter.“ Ihr Appell an Eltern pubertierender Kinder: „Freuen Sie sich, wenn die Kinder zum ersten Mal alleine den Baum aufstellen.“

Statt unerbittlich und garstig zu sein, rät die Expertin zu Toleranz und Gesprächsbereitschaft: Besonders dann, wenn etwa der neue Freund der Schwester mit unterm Baum sitzt und scheinbar gar nicht zur Familie passt. Anstatt sich über Kleinigkeiten in die Haare zu kriegen, sei es sinnvoller sich rechtzeitig zusammen zu setzen und zu überlegen: Wer braucht welches Ritual und was können wir weglassen? Wie wäre es, statt dessen lieber neue Rituale einzuführen und den Zähler auf Null zu stellen?

Nervende und verletzende „Wann-wirst-du-endlich“-Fragen sollten vermieden werden

Zu den schlimmsten und vermeidbaren Feiertags-Sünden zählt Karin Christoph das Aufkochen alter Probleme. Und nervende, ja, verletzende Fragen wie: Wann wirst du endlich . . . dein Studium beenden, einen Mann finden, Kinder bekommen? Karin Christoph: „Niemand muss sich ständig für sein Leben rechtfertigen, erst recht nicht an Weihnachten.“ Wer es in zehn Jahren nicht geschafft habe, jemanden zu einem anderen Lebensstil zu bewegen, der schaffe es auch an Weihnachten nicht.

Versuche, Ehe- oder Beziehungsprobleme ausgerechnet unterm Tannenbaum zu lösen, sind für Karin Christoph ohnehin zum Scheitern verurteilt. „Sie können diese Probleme besser im neuen Jahr angehen.“ Also lieber locker sein und sich an schöne Momente der Beziehung erinnern. Gibt es eine Garantie dafür, dass das festlich geschmückte Wohnzimmer eine romantische Stimmung erzeugt oder gar Lust auf Sex freisetzt? Die Lebensberaterin schüttelt den Kopf.

Wenn der Wutausbruch naht: „Zur Not zählen Sie in Dreier-Schritten von 115 rückwärts“

Rechthaberei, Abrechnungen und Explosiv-Sätze wie „Jetzt hast du das Fest ruiniert“ sollten ebenfalls tunlichst vermieden werden. Dauerprobleme oder wichtige Entscheidungen in der Familie könnten viel besser in aller Ruhe an anderen Tagen besprochen werden. Der praktische Expertinnen-Tipp für Hitzköpfe, die kurz vorm Wutausbruch stehen: „Zur Not zählen Sie in Dreier-Schritten von 115 rückwärts – man kann sich nicht gleichzeitig konzentrieren und ärgern.“

Ein heikles Thema sind die Geschenke. Karin Christoph empfiehlt, die „Aufrüstungsspirale“ zu durchbrechen. „Und hüten Sie sich davor, im Geschenk ein Gradmesser für die Partnerschaft oder die persönliche Wertschätzung zu nehmen.“ Jedem Geschenk liege eine gute Absicht zugrunde. „Der eigentliche Wert eines Geschenkes liegt in der Geste des Schenkens.“