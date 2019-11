Kurioses und Neues: Das bietet die Essen Motor Show 2019

Ab Samstag wird Essen wieder zum Treffpunkt für Tuningbegeisterte und Freunde schneller und ausgefallener Fahrzeuge. Noch bis zum 8. Dezember dreht sich in den Messehallen alles rund um Sportwagen, Tuning, Motorsport und Classic Cars. Auf der Essen Motor Show präsentieren sich in diesem Jahr mehr als 500 Aussteller aus 16 Ländern. Wir geben einen Überblick über die Höhepunkte der diesjährigen Messe, die nicht nur Spezialisten der Szene interessieren dürften.

Verrückte und designte Autos

Traditionell bereichern ausgefallen designte Autos die Essen Motor Show. Die Blicke des Publikums dürften in diesem Jahr dem Leipziger Pop-Art-Künstler Michael Fischer sicher sein. Er präsentiert in Essen einen Rolls Royce in James-Bond-Optik. Aus einem Silver Shadow II aus dem Jahr 1978 hat Fischer ein fahrendes Gemälde gemacht. Sein Thema ist dabei der Film „Goldfinger“ aus dem Jahr 1965. So ist der gedrungene nordkoreanische Söldner Oddjob auf der Kofferraumhaube mit einem radioaktiven Atomkoffer dargestellt, genau wie die mit Gold überzogene Jill Masterson an der Fahrzeugseite verewigt ist.

Während der Rolls Royce fahrbereit ist, ist dieses Auto nur eine Skulptur aus Altmetall: In Originalgröße und Detailtreue ist auf der Essen Motor Show ein F1-2000 zu sehen - zusammengeschweißt aus tausenden von Einzelteilen. Zwei Monate dauerte es, bis die 1,2 Tonnen schwere Autoskulptur aus Auto-, Motorrad- und LKW-Teilen entstand. Sie wurde im Auftrag des Kart-und Eventcenters von Michael Schumacher in Kerpen gefertigt. Der F1-2000 ist in der Motorsport-Geschichte von Ferrari einer der wichtigsten Rennwagen, denn mit diesem Typ gewannen die Italiener im Jahr 2000 nach über 20 Jahren wieder einen Fahrertitel in der Formel-1-Weltmeisterschaft – am Lenkrad saß Michael Schumacher.

Mit einem Messehighlight wirbt der Anbieter H&R Spezialfedern auf dem Stand in Halle 7 Stand 7A10: Dort zeigt H&R das Privatfahrzeug von Modeschöpfer Phillip Plein, der zusammen mit Luxus-Tuner Mansory die neue Mercedes G-Klasse gestylt hat. Auf 20 Exemplare limitiert kostet der Bolide 485.000 Euro – allerdings zuzüglich Mehrwertsteuer.

Autos aus Film und Fernsehen

Der Classic & Prestige Salon auf der Essen Motor Show hat sich zu einem beliebten Klassiker-Verkaufstreff entwickelt. Neben hochwertigen Klassikern gibt es dort auch zahlreiche erschwingliche Old- und Youngtimer: Die BMW Isetta – „Knutschkugel“ – ist ebenso vertreten wie der VW Käfer, der Fiat Cinquecento oder der Opel Kadett.

Zum Classic & Prestige Salon gehört auch in diesem Jahr wieder eine Sonderschau in Halle 2, die spektakuläre Autos aus Film oder Fernsehen zeigt. So ist dieses Jahr „Tumbler“ aus dem Film, „Batman Begins“ aus dem Jahr 2005 zu sehen. Mit dabei ist auch der getunte Opel Manta, der in dem Film „Manta, Manta“ mit Til Schweiger zur Berühmtheit wurde. Des Weiteren gehört zu den Ausstellungsstücken der legendäre De Lorean mit „Fluxkompensator“ aus der Film-Trilogie „Zurück in die Zukunft“. Und mit K.I.T.T. dürfen Fans der amerikanischen Fernsehserie „Knight Rider“ in Erinnerungen schwelgen.

Elektroautos: raus aus der Nische

Unbestritten: Trotz aktueller Klimadiskussion sind der klassische Verbrennungsmotor und viele PS unter der Haube bestimmend auf der Essen Motor Show. Dennoch sei zu beobachten, dass das Thema Elektromobilität auch auf der PS-Protzshow langsam Fahrt aufnimmt und sich aus der Nische bewegt. So zeigen zwei Franzosen in Essen einen getunten VW Polo, der rein mit Batterien unter der Haube auskommt. Auch in den Rennsport zieht das Thema ein, wie ein rein elektrisch betriebener Opel Corsa e-Rallye am Stand des ADAC zeigt, der in einer neuen E-Rennserie starten wird.

Die Marken Volkswagen und Skoda bringen nach Essen ihre neuesten E-Modelle mit. Skoda zeigt mit dem Citigo iV und dem Superb iV die ersten beiden elektrifizierten Serienmodelle der Marke. Und Volkswagen präsentiert den ID.3, das erste rein als Elektroauto konzipierte Auto der Wolfsburger.

Bekannte Marken

Neben Volkswagen und Skoda, die mit eigenen Ständen auf der Essen Motor Show vertreten sind, werden durch Partner bzw. auch Mercedes-Benz, Porsche und Toyota auf der Messe als Marken zu sehen sein.

Tuning von prollig hin zu edel

In den Hallen 1A und 3 erleben die Besucher der Essen Motor Show die besten Modelle der Tuningsaison – vom aktuellen Stand der Technik bis hin zum rustikalen Klassiker. Die rund 160 Fahrzeuge stammen aus privater Hand und kommen aus ganz Europa. Unter ihnen befinden sich mehrere Welt- und Deutschlandpremieren, die ihre Besitzer extra für die diesjährige Essen Motor Show gebaut haben. Dabei sei laut Messe zu spüren: Der Trend geht von tiefer, schneller, breiter hin zu dezent und edel. Dabei kommt es weniger auf fette Reifen denn auf raffinierte Details an.