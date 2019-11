Witzbildmaler Ralph Ruthe zeigt seine tierische Welt

Essen. Comiczeichner Ralph Ruthe war zu Gast in der Lichtburg. Auf der Bühne bot er seine Show „Shit Happens 2019“. Hier einige der Höhepunkte.

Barry und Sting, Biber und Baum, die Giraffe Günni, Nashorn Jochen und Koala Krüger (besser bekannt als HNO-WG) – alles Figuren, die Fans des Cartoonisten Ralph Ruthe kennen und lieben. Diese Comics zu lesen oder als Videoclip im Internet anzuschauen, ist schon eine sehr vergnügliche Angelegenheit. Das Ganze auf einer Bühne live zu erleben, ist aber noch viel besser. In der Lichtburg bestand dieser Tage die wunderbare Gelegenheit dazu.

Was macht der „Witzbildmaler“ – Ruthe über Ruthe – auf der Bühne? „Das Gleiche wie sonst auch – unterhalten!“ Und der Bielefelder Cartoonist löste mit „Shit Happens 2019“ dieses Versprechen mehr als ein. Das Publikum in den voll besetzten Rängen des Kinos bog sich vor Lachen. Schon der Einspieler über den Tagesablauf des Zeichners offenbarte: Der in der Welt der Sozialen Medien so omnipräsente (aber faule) Ruthe lässt den cracksüchtigen Affen früh am Morgen die Posts absetzen.

Zu Halloween werden die Ikea-Schränke lebendig

Überhaupt liebt Ralph Ruthe Tiere. Ihnen verpasst der Comiczeichner jene menschlichen Schwächen, über die wir uns doch alle so gerne erheben. So gibt es etwa den Mikrokosmos Goldfischglas mit Barry und Sting. Menschlicher geht’s nicht, wenn die Beiden sich kabbeln – bis zum (Fast-)Zerplatzen ihres Heimes.

Neben bekannten Videosequenzen hatte Ruthe viel Neues dabei. Zum Beispiel diese Geschichte, die sich an Halloween bei Ikea zugetragen hat. Biber und Baum erleben da gemeinsam mit dem sprechenden Kaktus so einige skurrile Dinge: Es werden Schränke lebendig und die sympathischen Figuren retten ein Kind aus dem Småland – nach immerhin 27 Jahren. Ob Hollywood-Klassiker im Minutentakt oder die Verballhornung von Werbespots: Der Cartoonist hat ein Gespür dafür, das Wesentliche mit dem Zeichenstift sichtbar zu machen. Seine nächsten Pläne? Ein Kinofilm. Na, dann sieht man sich ja bestimmt bald wieder in der Lichtburg.