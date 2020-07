Popmusik Konzert trotz Corona: Essener Band Kuult geht in die Manege

Essen. Tournee der Deutschpop-Formation „Kuult“ musste wegen Corona verschoben werden. Nun wollen die Musiker ihre Fans im Circus Probst begeistern.

Manege frei für die Essener Band „Kuult“: Weil die Formation ihre gesamte diesjährige Tour aufgrund der Corona-Pandemie verschieben musste, haben die Musiker nun einen anderen Weg gefunden, wieder live für ihre Fans spielen zu können. Zusammen mit dem Circus Probst stellt „Kuult“ am Freitag, 7. August, ein ungewöhnliches Deutsch-Pop-Konzert auf die Beine: „Mitten im Pott“.

Gespielt wird in der Manege von Circus Probst im benachbarten Revierpark Nienhausen. Dort wo sonst Artisten und Clowns ihren großen Auftritt haben, lassen die drei Musiker Chris Werner, Christian De Crau und Philipp Evers ab 20 Uhr auch Songs ihres aktuellen Albums „Flugmodus“ hören.

Mit den neuen Songs wäre die Deutschpop-Formation in diesem Herbst eigentlich deutschlandweit unterwegs gewesen. Stattdessen sorgen die Musiker, die schon als Support von Max Giesinger, Glasperlenspiel und Wincent Weiss für Furore gesorgt haben und zuletzt in der RTL-Serie „Alles was zählt“ ihren Auftritt hatten, für ein ungewöhnliches Konzerterlebnis. Die Zuschauer sind im Mindestabstand auf den Sitzen des Zeltes rundum verteilt, die Band kann somit von allen Seiten gesehen und gehört werden.

Karten können bei eventim.de oder kuult.eu oder direkt beim Circus Probst, Feldmarkstraße 201 (Revierpark Nienhausen) in Gelsenkirchen gekauft werden