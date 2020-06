Kontrolle verloren: Fahrzeug landet in Kettwig im Garten

Bei einem Unfall in Kettwig wurde ein 56-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei will nun klären, warum er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Essen. Bei einem Unfall in Kettwig landete ein Pkw in einem Garten: Der Fahrer, der die Kontrolle über das Auto verloren hatte, wurde schwer verletzt.

In Kettwig kam am Freitagabend (26. Juni) gegen 20.30 Uhr ein Wagen von der Straße ab und erst in einem Garten zum Stehen. Der Fahrer (56) hatte - möglicherweise nach einem internistischen Notfall - die Kontrolle über das Auto verloren.

Nach Angaben der Polizei war der 56-Jährige auf der Graf-Zeppelin-Straße in Kettwig unterwegs und geriet in Höhe der Kreuzung Kirchfeldstraße von der Fahrbahn ab. Sein Wagen sei dann in einem Garten an der Krummacherstraße zum Stillstand gekommen. Rettungssanitäter bargen den Mann aus dem Fahrzeug und transportierten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und befindet sich nun in stationärer Behandlung. Das Unfallkommissariat will jetzt die Hintergründe klären des Unfalls klären.