Klima-Aktionstag mit Demo in der Innenstadt

Aus Anlass des internationalen Aktionstages für den Klimaschutz rufen Klima-Initiativen am Freitag, 29. November, zu einer Kundgebung in der Innenstadt auf. Das Rahmenprogramm findet von 11 Uhr bis 16 Uhr am Viehofer Platz statt.

Guido Halbig, Leiter des Deutschen Wetterdienstes, wird den Aktionstag eröffnen. Als Rednerin wird Franziska Heinisch dabei sein. Die 20-Jährige ist Mitautorin des Buches „Ihr habt keinen Plan. Deshalb machen wir euch einen“. Der Viehofer Platz ist zugleich Start und Ziel eines Demonstrationszuges rund um die Innenstadt.