Kleidertausch in der Zeche Carl

Beim Kleidertausch von Greenpeace in Zusammenarbeit mit der Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, werden am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr gepflegte Klamotten, Schuhe und Accessoires zum Tausch angeboten. Auch Kindersachen können mitgebracht werden. Aus Hygienegründen sind Socken und Unterwäsche ausgeschlossen.

Die Zeche Carl bietet entgeltlich Speisen und Getränke an. Greenpeace informiert an einem Stand über Kampagnen und gibt Ideen in Sachen maßvoller Konsum und gezielte Nutzung von Mode weiter.