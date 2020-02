Kirsten Rabe eröffnet in Essen-Rüttenscheid neue Boutique

Über viele Jahrzehnte war an der Rü 163 das Malergeschäft Schulte zu Hause, später der Vitra StoreR mit exklusiven Möbeln. Hochwertiges Design bestimmt auch das Angebot von Kirsten Rabe, die in dem Ladenlokal am 5. März ihre zweite Boutique eröffnen will. Transparente im Schaufenster kündigen den Termin an.

Ladenlokal an der Rüttenscheider Straße in Essen

Seit vier Jahren betreibt die 48-Jährige im Herzen von Essen, in der Theaterpassage, ein rund 100 Quadratmeter großes Modegeschäft, nun gründet sie einen zweiten Standort und betont, dass die Niederlassung in der City fortbestehe.

Die Umbauarbeiten in dem 200 Quadratmeter großen Ladenlokal an der Rü gehen derzeit voran. Der Kunde findet hier Kollektionen ganz unterschiedlicher Art. Die Auswahl an Mode wird durch den persönlichen Stil von Kirsten Rabe (48) geprägt.

Gelernte Textilbetriebswirtin

Insgesamt sind es 25 Labels, die zum vielfältigen Angebot des Fachgeschäftes gehören. Mit der neuen Filiale wächst auch das Team der Mitarbeiterinnen. Sind bislang fünf Beschäftigte im Einsatz, kommen nun sieben weitere hinzu, die sich um Kundenbelange und persönliche Beratung kümmern.

Kirsten Rabe ist gelernte Textilbetriebswirtin, war über 20 Jahre bei einem renommierten, familiengeführten Bekleidungshaus im Einkauf tätig und hat sich 2016 für die Selbstständigkeit entschieden.